Dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrapet i Kirkenes

Lagsmannsretten opprettholder den 21 år lange dommen mot Bengt Ronald Hansen (59), som drepte kona og stesønnen i Kirkenes august i fjor.

Dommen er dermed den samme som ble avsagt i Øst-Finnmark tingrett i juni.

37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor.

Lagmannsretten beskriver i dommen at drapene ble begått på en «særlig brutal og gruoppvekkende måte». De mener også at den dobbeltdrapet hadde klare elementer av planlegging i forkant.

Drapshandlingene blir som i tingretten betegnet som rene henrettelser, der 60-åringens kone først var vitne til at sønnen ble skutt og dødelig såret, før hun selv ble drept med sønnen som vitne.

– De var totalt forsvarsløse i situasjonen, og uten noen muligheter for flukt, skriver lagmannsretten som ikke fant formildende omstendigheter.

Har tilgitt Hansen

I tingretten innrømmet Hansen å ha skutt kona og stesønnen, men han har fortalt at han ikke husker hva som skjedde. Mannen ble selv sterkt skadd da han forsøkte å ta livet sitt med den samme hagla som han drepte kona og sønnen hennes med.

– Jeg må bare få si at jeg beklager overfor alle for hva som har skjedd. Jeg føler den dypeste anger, sa Hansen under sin forklaring i Øst-Finnmark tingrett.

DØMT: Bengt Ronald Hansen (59) er dømt til 21 års fengsel for å ha drept kona si, Pimsiri Songngam (til venstre), og hans stesønn, Petchngam Songngam. FOTO: PRIVAT IKKE VG-BILDE

VG møtte moren til Pimsiri, Natthapol Songngam, og broren Saraphee Songngam da de fulgte tingrettsforhandlingene i Norge i juni.

– Vi savner dem veldig. Vi er såret og vil aldri glemme dem, sa de to til VG da de var her.

Ifølge moren, så har hun sagt til 59-åringen at hun fortsatt føler kjærlighet overfor ham.

– Han vet jeg fortsatt er glad i ham og at det ikke er noe vondt mellom oss to, sa hun.

