Dømt til 18 års fengsel for drapet på Galina Sandeva

OSLO TINGRETT (VG) Leif Jørgen Kvåle Bekkelund (26) er dømt til 18 års fengsel for knivdrapet på den bulgarske sexarbeideren Galina Sandeva (28) i Oslo i desember 2015.

Hamar-mannen, som var iført en blå stripete skjorte, jeans og blå joggesko, snakket stille med sin forsvarer Joar Berg Henjum før dommen falt i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.

26-åringen dømmes også til å betale 84.034 kroner i erstatning til den bulgarske kvinnens mor og 200.000 kroner i oppreisning. De 480 dagene den tiltalte har sittet i varetekt, vil bli trukket fra straffen.

Mannen anket dommen på stedet. Aktor og bistandsadvokat tok betenkningstid.

I dommen slår retten fast at drapet skjedde med overlegg, og at de finner det bevist utenfor en hver rimelig tvil at Hamar-mannen oppsøkte Bispekaia for å ta livet av en prostituert.

Videre går det ifølge dommen fast at tiltalte hadde med seg en kniv fordi han ønsket å drepe noen og at drapet av Sandeva derfor fremstår som planlagt.

Drept med 30 knivstikk

Det var om kvelden 16. desember 2015 av den bulgarske sex-arbeideren ble drept med minst 30 knivstikk i sin egen bil på Bispekaia i Oslo.

Stikkene var rettet mot overkroppen og halsen – og 28-åringen døde i løpet av kort tid av forblødning.

Etter vel tre ukers intens etterforskning ble en Leif Jørgen Kvåle Bekkelund pågrepet og siktet for det brutale drapet. Hamar-mannen erkjente de faktiske forholdene, men nektet straffskyld.

Uklart om tiltalte forsto dommen

FORSVARER: Joar Berg Henjum. Foto: Eivind Lindkvist Johansen , VG

Under domsavsigelsen tirsdag bøyde den tiltalte hodet og stirret ned i bakken. Da dommeren spurte Bekkelund om han forsto dommen, forsøkte forsvarer Joar Berg Henjum å forklare den for sin klient. Etter et drøyt minutt var det tydelig at Hamar-mannen slet med å forstå hele dommen.

Kort tid senere opplyste Henjum at 26-åringen vil anke dommen. Overfor VG sier Henjum at det alltid er grunnleggende viktig å prøve skyldspørsmålet i alvorlige saker.

– Det sentrale spørsmålet er jo om han var alvorlig syk og hva som var årsaken til det, sier forsvareren.

Aktor Cecilie Schløsser-Møller sier hun er fornøyd med at retten dømte 26-åringen, at han ble funnet tilregnelig og videre at drapet var begått med overlegg.

– Jeg er ikke overrasket over anken. Det har ligget i kortene at han ville anke, dersom retten mente at han var strafferettslig tilregnelig, sier hun til VG.

Voldsom krangel

Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett før påske i år ønsket ikke Bekkelund å avgi en fri forklaring, noe han heller ikke er pålagt.

Statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller leste derfor opp avhørene som var tatt av ham under etterforskningen – deriblant en rekke detaljer rundt foranledningen for drapet, selve drapet, forsøk på å skjule bevis og 26-åringens tre uker på flukt.

Den unge Hamar-mannen hevder at han og Galina var uenig om prisen for de seksuelle tjenestene og at uenigheten endte opp i en voldsom krangel.

– Hun begynte å skrike og slo mot meg i bilen. (…) Jeg husker at jeg svarer med å stikke 4–5 ganger. (…) Det var ikke noe mer liv i henne. Jeg tenkte at jeg hadde drept henne da jeg løftet henne inn. Det er jo fakta, forklarte han i avhør.

26 år gamle Bekkelund holdt tett om drapet til venner og familie. Dagen etter hendelsen dro han på jobb som vanlig – før han reiste på juleferie til familien på Hamar.

Snakket om varulver

I politiavhør har nære venner av Hamar-mannen forklart at de var bekymret for 26-åringen og hans mentale helse.

– En nær venn har forklart at tiltalte hadde sagt at han var en varulv eller noe, opplyste statsadvokaten.

– Det er farlig om jeg blir en ulv i avhør. Det blir som å slippe inn en ulv i rommet, har Hamar-mannen forklart i avhør.

Bistandsadvokat: – Ekstremt belastende

Camilla Wiermyhr, bistandsadvokat for Sandevas mor, har ikke snakket med sin klient, men hun tror moren vil være fornøyd med dommen. Det viktigste for Sandeva var at Bekkelund ble funnet tilregnelig, opplyser Wiermyhr overfor VG.

Bistandsadvokaten tror ankesaken vil bli tøff for moren.

– Det er ekstremt belastende å sitte her i nesten 14 dager og høre på alt om drapet og de grufulle detaljene som om og om igjen blir rippet opp i.