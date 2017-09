Dømt til 14 års forvaring for drapet på Gerd (78)

OSLO TINGRETT (VG) Jonny Hansen (65) er dømt til 14 års forvaring for forsettlig drap på Gerd Else Hansen (78), på Tøyen i fjor vår.

Minstetiden er satt til ni år og fire måneder, i dommen som ble avsagt i Oslo tingrett fredag ettermiddag.

65 år gamle Jonny Hansen var til stede i retten og lytter rolig til dommen. Han var ikledd dongeribukser og beige genser. Når dommer Torbjørn Breistrand beskrev hendelsesforløpet ristet han nå og da på hodet.

Retten mener vilkårene for å idømme forvaring er oppfylt, og trekker spesielt frem Hansens pille- og alkoholmisbruk, og hans dyssosiale og emosjonelle personlighetsforstyrrelse som risikofaktorer. Retten viser også til at han selv har lite forståelse for sitt eget rusmisbruk, og liten motivasjon for å endre dette.

– Det er en nærliggende fare for at han vil begå en ny og alvorlig handling. (...) Han har tilbragt mange år i fengsel uten at dette har endret hans adferd og drikkemønster, leser Breistrand.

Varsler anke

Hansen dømmes også for å ha truet den avdøde i forkant av drapet, og for å ha båret kniv på offentlig sted. Han må også betale 200.000 kroner i erstatning til avdødes datter.

Retten mener det ikke er tvil om at tiltalte begikk drapet, og legger til grunn at det ble begått i affekt.

Jonny Hansen tok betenkningstid, men hans forsvarer Simen Skjønberg sier til VG at dommen trolig vil bli anket.

Vitne: – Det var blodspor i gangen

65-åringen har forklart at han ikke husker selve drapshandlingen, men har erkjent straffskyld. Retten mener imidlertid at denne erkjennelsen er gitt med et stort forbehold, og viser til at tiltalte under sin forklaring har stilt spørsmål om noen andre kan ha begått drapet, ettersom han selv mener ikke å huske noen ting.

VED LEILIGHETEN: Gerd Else Hansen (78) ble funnet drept bak denne røde døren i boligblokken på Tøyen i Oslo. Leiligheten til 65-åringen ligger i samme etasje. Foto: FRODE HANSEN/BJØRN BRATTEN , VG / Østkantliv

Funnet avkledd og blodig

78 år gamle Gerd Else Hansen ble funnet drept i en boligblokk på Tøyen i Oslo, søndag 15. mai i fjor. Hun var avkledd og hadde ifølge obduksjonsrapporten minst 60 brudd-, knusing- og stikkskader, utført med slag, spark, flaske og kniv.

78-åringen bodde også i bydelen Tøyen, og skal ha vært på besøk hos den dømte, som da bodde i blokken. Påtalemyndigheten har lagt til grunn at drapet skjedde i tidsrommet mellom lørdag 14. mai, klokken 16 og søndag 15. mai, klokken 14.

65 år gamle Hansen ble pågrepet kort tid etter at den eldre kvinnen ble funnet skjult bak døren til branntrappen i blokkens syvende etasje.

En mann i 50- årene ble også pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i saken. Han ble imidlertid løslatt etter noen dager.

Vennene til VG: – Gerd var en nydelig og snill dame

Tidligere dømt for drapsforsøk

Hansen har siden slutten av 60-tallet blitt dømt et tosifret antall ganger, hovedsaklig for promillekjøring og vold.

BRANNTRAPP: Her ble Gerd Else Hansen (78) funnet drept i mai i fjor. Foto: Frode Hansen , VG

I 2008 ble han i lagmannsretten dømt til fem år og seks måneders fengsel for drapsforsøk etter å ha stukket sin daværende kjæreste med 12 ganger med en kokkekniv i 2006.

Oslo tingrett omtalte i sin dom 65-åringen som en mann med mangelfullt utviklede sjelsevner og bemerket spesielt hans forhold til vold mot kvinner:

«De sakkyndige (..) har pekt på at tiltalte har begrenset innsikt i sitt alkoholproblem og at han bagatelliserer sitt forhold til vold mot kvinner. De har også konkludert med at det er en høy risiko for tilbakefall til tidligere handlingsmønster ved en løslatelse», heter det i dommen fra Oslo tingrett avsagt i 2008.

I 1989 ble han dømt til ett års fengsel for legemsbeskadigelse med kniv. Etter soning ble han ilagt sikring, og først i 1993 ble han løslatt.