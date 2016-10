Dømt for drap med padleåre

En 26 år gammel mann fra Lier er dømt til 13 års fengsel for å slått i hjel Trond Kristiansen (53) med en padleåre.

Drapet skjedde i en leilighet på Ekeberg i Oslo før jul for to år siden. Denne uken ble den 26 år gamle ettbarnsfaren dømt i Oslo tingrett.

Ifølge dommen dro Trond Kristiansen og en kamerat av ham på nachspiel til leiligheten på Ekeberg etter å ha møtt en kvinne og to menn på byen. I leiligheten fortsatte festen. Utpå natten ble kameraten kastet ut og Kristiansen ble igjen alene med de tre andre.

På et tidspunkt oppsto det en uoverensstemmelse, som ifølge dommen, førte til at Kristiansen slo kvinnen i ansiktet. En av de to mennene slo da til Kristiansen slik at han gikk i gulvet. Deretter forlot mannen som hadde slått leiligheten.

Fant brukket padleåre

Da Kristiansen forsøkte å reise etter det første slaget, gikk 26-åringen til angrep.

– Han slo så inn i hælvetes jævlig, fortalte kvinnen - som ble vitnet til drapet - i avhør.

Politiet fant senere en padleåre som var brukket i tre deler på åstedet. En av delene lå ved siden av Kristiansen - og var tilsølt av hans blod.

Dagen etter betrodde 26-åringen seg til en kamerat. Han forklarte at han hadde «drept noen» og kameraten foreslo at han skulle ringe en psykolog de kjente fra et tidligere avrusningsopphold. Etter å ha møtt 26-åringen på Jernbanetorget, hvor han fortalte hva som hadde skjedd, valgte psykologen å varsle politiet. Ettbarnsfaren ble pågrepet sammen kveld.

– Rått og brutalt

26-åringen har innrømmet at han slo 53-åringen gjentatte ganger, men hevder han brukte en lysestake, som han senere pakket inn i plast og tok med seg fra åstedet. Retten fant det bevist at padleåren ble benyttet, muligens i kombinasjon med en lysestake.

« ... retten vil peke på at ugjerningen mot Trond Kristiansen fremstår som rått og brutalt. Drapet savner enhver mening, og retten har funnet bevist at Kristiansen lå forsvarsløs på gulvet da slagene rammet ham».

26-åringen erkjente straffskyld for legemsbeskadigelse med døden til følge, men ikke forsettlig drap, som han ble dømt for. Straffen ble satt til 13 års fengsel. I tillegg må 26-åringen betale begravelsesutgiftene til Kristiansens mor, samt oppreisning på 200.000 kroner.

Domfeltes forsvarer, Arild Holden, var ikke tilgjengelig for kommentar fredag kveld. Etter prosedyrene i retten sa Holden til Drammens Tidende at de syntes aktoratets påstand om 13 års fengsel var for høy.

I november i fjor ble 26-åringen løslatt av Borgarting lagmannsrett, fordi retten kom til at det ikke forelå gjentakelsesfare. De mente heller ikke at det ville støte den allmenne rettsfølelsen, siden han bodde i Lier – ikke Oslo hvor drapet skjedde.