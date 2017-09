Dobbeltdrapssiktet kvinne fengslet i fire uker

KRISTIANSAND TINGRETT (VG) Den 42 år gamle kvinnen som er siktet for drap på sin far og sin tidligere samboer, fengsles i fire uker.

Kristiansand tingrett har besluttet at kvinnen gis brev- og besøksforbud i hele perioden. De to første ukene må hun sitte i full isolasjon.

Den siktede kvinnen var til stede i rettsmøtet i dag, som startet klokken 12.30 onsdag. Hun virket fattet og rolig.

Politiet fikk tilslutning for sin begjæring om å lukke rettsmøtet for offentligheten.

Hovedregelen er at alle rettsmøter skal være offentlige, men ofte beslutter domstolen å lukke dem av hensyn til at politiets etterforskning er på et tidlig stadium.

Kvinnens forsvarer, Ole Andreas Thrana, har tidligere uttalt at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

Onsdag bekrefter Thrana at kvinnen ikke er avhørt i saken.

– Hun har ikke ønsket å forklare seg og har benyttet seg av retten hun har til å ikke gjøre det.

Kvinnen ble pågrepet tirsdag og siktet for to drap. Politiet mener hun forgiftet sin tidligere samboer på et hotellrom i Kristiansand i april 2014. De mener også hun drepte sin far i 2002.

42-åringen har to mindreårige barn sammen med sin tidligere samboer.