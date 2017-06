Direktør tiltalt for grovt bedrageri

Politiet mener direktøren (36) lurte et teleselskap til å gi ham 35 SIM-kort med en avtale om å betale regningene på etterskudd. Nå er 36-åringen tiltalt for grovt bedrageri.

Ifølge tiltalen, pågikk bedrageriet i perioden 1. januar til 2. mars i år i blant annet Oslo. Den 36 år gamle direktøren fra Danmark skal ha fått tilgang på SIM-kortene uten å fortelle teleselskapet at abonnementene skulle benyttes til omfattende kommunikasjon verden over.

Politiet mener at direktøren heller ikke hadde noen planer om å gjøre opp for seg.

«Handlingen medførte tap eller fare for tap for telefonselskapene med kroner 635.166,-», står det i tiltalen.

− Min klient har hatt til hensikt å betale, men det har han ikke fått muligheten til. Det er underlig at man skal fengsle noen uten å ha undersøkt muligheten for om han er villig til å gjøre opp for seg, sier 36-åringens forsvarer, advokat Waqar Aslam Malik ved Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm, til VG.

Nekter straffskyld



Politiet mener også at den danske direktøren gjorde nok et forsøkt på å bedra et teleselskap i Moss i Østfold i tidsrommet 23. februar til 2. mars i år.

Ifølge tiltalen, prøvde 36-åringen å få utlevert 33 SIM-kort fra et annet selskap som var tiltenkt samme formål, men at han ikke lyktes fordi politiet pågrep ham.

Forsvareren opplyser til VG at direktøren nekter straffskyld for begge tiltalepostene og at han ikke kjenner seg igjen i anklagene som rettes mot ham.

– Etterforsket med skylapper



− Man skal ikke havne i en straffesak på grunn av en betalingsforpliktelse, sier Malik, som er kritisk til politiets etterforskning.

– Politiet har ikke foretatt noen selvstendig etterforskning egnet til å opplyse saken, og det kan synes som om den gjennomførte etterforskning er gjort med skylapper, hvilket selvfølgelig vil bli nærmere redegjort for i retten.

Den tiltalte direktøren har vært varetektsfengslet siden pågripelsen i begynnelsen av mars.

− Det gjør at han ikke får fulgt opp sine forpliktelser i Danmark, både familiært og økonomisk. I tillegg har politiet, i hele denne perioden, gitt uttrykk for at de etterforsker til forbindelser til utløandet, men jeg kan ikke se et fnugg av etterforskning i den retningen, sier forsvareren.

Politiadvokat Ingelin Hauge ved Majorstua politistasjon er ikke tilgjengelig for kommentarer.