Det ukjente dramaet på skoleplassen: Tone lot seg ikke lure av 15-åringen. Det kostet henne livet

15-åringen løy til Tone Ilebekk (48), og sa at drapsofferet Jakob (14) bare hadde fått et epilepsianfall. Hun gikk likevel bort til gutten for å hjelpe. Det kostet henne livet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Mandag møter den nå 16 år gamle gutten i retten, tiltalt for dobbeltdrapet i Kristiansand 5. desember i fjor.

I avhør har gutten, som på drapsdagen var 15 år, forklart i detalj hva som skjedde dagen han skal ha drept Jakob Abdullahi Hassan (14) etter en angivelig hasjbløff, og hvordan Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun tilfeldigvis kom til stedet for å hjelpe Hassan.

Bakgrunn: 15-åringen møtte til avhør i blodige klær

Hasjbløff

BLE DREPT: Jakob Abdullahi Hassan ble drept i skolegården på Wilds Minne på Lund i Kristiansand. Foto: Privat

I de første avhørene hevder 16-åringen at Hassan skyldte ham 800 kroner etter angivelig å ha lurt ham i to hasjhandler. Han fortalte at hasjbløffene fylte ham med hat, og han tenkte at det ikke gjorde noe om Hassan døde.

Han hevder også at han hadde snakket med en venn om at han vurderte å drepe Hassan.

5. desember skal 16-åringen ha tatt med seg kniven på skolen. Han forklarte i avhør at han hadde den «mest med for å true Jakob, om nødvendig»,

Etter skoletid møtte han Hassan i sentrum av byen. 16-åringen sa at en venn av ham ville kjøpe hasj av Hassan på Lund, og de tok deretter bussen opp dit, til et busstopp nær Wilds Minne skole.

Les også: Her gikk de av bussen før dobbeltdrapet

– Nok er nok

16-åringen forklarte i avhør at han egentlig ville få med seg Hassan ned til sjøen, men fortalte at Hassan hadde blitt redd, og at han ville dra hjem.

Deretter skal 16-åringen ha knivstukket Hassan et titalls ganger i skolegården. På spørsmål om hvorfor han tok frem kniven, svarte han: «fordi jeg var sinna på ham» og at «nok er nok».

Å velge å drepe noen, beskriver 16-åringen som «uvirkelig». Han sa at det føltes litt som en drøm og at det var sjokkerende. Han tenkte «shit, nå dreper jeg noen», beskrev han i avhør.

FORSVARER: Svein Kjetil Stallemo forsvarer den drapstiltalte 16-åringen. Foto: Frode Hansen , VG

Han forklarte at han egentlig skulle bære Hassan ut i havet og kaste kniven uti, men at han var sliten, tørst og tørr i munnen. Han skjønte at han ikke kom til å klare å bære den 14 år gamle gutten.

– Jeg har ingen kommentarer til dette hendelsesforløpet. Han vil gi en grundig forklaring på mandag, sier forsvarer Svein Kjetil Stallemo til VG.

– Bevisoppgaven bærer preg av at påtalemyndigheten tror på det han sier og at hans forklaring legges til grunn, sier Stallemo.

Les også: Slik forsøkte gutten å skjule dobbeltdrapet

Løgn om epilepsi

48 år gamle Tone Ilebekk, bosatt like ved skolen, ble som tilfeldig forbipasserende offer for drap.

Da hun var på tur med hunden Oskar etter jobb skal hun ha sett Hassan ligge på bakken mens den nå drapstiltalte gutten sto over ham.

Hun ville bare hjelpe. Det kostet henne livet.

ÅSTEDET: Her i skolegården tilhørende Wilds Minne skole, ble Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (15) funnet drept. Foto: Odin Jæger , VG

– Oi, skal hun hit? har 16-åringen forklart at han tenkte da Ilebekk kom gående over skolegården.

Han skal ha håpet på at Ilebekk ikke skulle stoppe opp – så han skulle slippe å tenke på henne.

Men Ilebekk stoppet opp, og ville forsikre seg om at alt gikk bra med gutten som lå på bakken. 16-åringen forklarte i avhør at han ikke trodde hun så blodet da.

16-åringen, som i avhør sa at Ilebekk «absolutt» skulle hjelpe, skal ha svart at det gikk fint, og at Hassan hadde fått et epilepsianfall. Han skal ha sagt til Ilebekk at han hadde ringt Hassans mor, og at hun var på vei.

Prøvde å hjelpe

Ilebekk spurte videre, ifølge 16-åringen, om han hadde lagt Hassan i stabilt sideleie – noe 16-åringen skal ha bekreftet. Da bøyde Ilebekk seg ned for å se på Hassan, hevder 16-åringen, som sier han tenkte at hun ville oppdage blodet.

Da reiste han kniven, og stakk henne i ryggen. Han kjente på et utrolig sinne da han knivstakk den 48 år gamle tobarnsmoren, ifølge forklaringen.

Også Ilebekk ble knivstukket et titalls ganger.

LUND: Tone Ilebekk var på tur med hunden etter jobb da hun ifølge 16-åringens forklaring så at Jakob Hassan (14) lå på bakken. Hun ville bare hjelpe. Da skal 16-åringen ha bestemt seg for å drepe henne så hun ikke kunne være politivitne. Foto: Odin Jæger , VG

16-åringen forteller at han tenkte på å knivstikke hunden også, men forklarte i avhør at han ikke hadde «hjerte til det», og at den ikke hadde gjort noe galt.

– Det hadde for så vidt ikke Tone heller, sa 16-åringen, som løp fra stedet.

16-åringen ble i avhør gjort oppmerksom på at Lund er et sted hvor mange ferdes. Gutten forklarte at han hele tiden tenkte: «hvorfor er det ikke noen folk her som ser dette». Hvis han ble oppdaget mens han knivstakk, skulle han bare løpe, forklarte han.

I avhør forklarte han at han «måtte ta livet» av Ilebekk fordi hun «blandet seg inn». I avhør ble han spurt om han ikke bare kunne ha løpt bort. Han svarte nei, og forklarte at han måtte fjerne bevisene. Han tenkte at Tone hadde sett ham, og at hun ville vært et vitne for politiet.

Les: Dobbeltdrapssiktet gutt (15) aktiv i lokal menighet

Plan om å lyve

Han hadde egentlig planlagt å gå i avhør med politiet og si alt han hadde gjort bortsett fra å drepe, ifølge forklaringen.

Etter drapene løp 16-åringen fra stedet. På bussen skal han ha oppdaget at han fortsatt hadde blod på hendene. I avhør møtte han med blodige klær, ettersom han klarte å stikke seg selv i beinet med kniven.

RYSTET BYEN: Dobbeltdrapet rystet en helt by. Flere hundre mennesker la ned blomster og lys utenfor skolen. Foto: Frode Hansen , VG

Politiet spurte 16-åringen hva han tenkte om at han hadde drept to mennesker. Han svarte at det ikke var «lurt» å drepe to mennesker, og at han angrer på det, men at han nå ikke kan gjøre noe med det.

Han sa at han er forberedt på å måtte tilbringe en god del av livet sitt i fengsel mens andre har sin ungdomstid, og «blir noe i livet».

I det første avhøret spurte han hvem kvinnen han hadde drept var. Politiet svarte at det var 48 år gamle Ilebekk.

– Hun hadde noen gode år igjen, sa 16-åringen i avhør.

Søkte på terror og drap

Da politiet etterforsket 16-åringen, fant de ut at han hadde gjort 8856 søk relatert til kriminelle handlinger i perioden juli til september 2016.

Han hadde søkt på terror, drap og nazisme. 500 av søkene var gjort opp mot Anders Behring Breivik. Andre søk gikk på Baneheia-drapene og 11. september-terroren. Han hadde også gjort søk på narkotiske stoffer.

I avhør forklarte han at han var interessert i å vite mer om slike ting, blant annet å lese om at noen tror 11. september var en «inside job». Han hadde søkt på «hasj» fordi han hadde lyst til å prøve det.

Politiet lurte på om den markante økningen i søk på slike temaer indikerte at det hadde skjedd noe «spesielt» i livet hans de siste månedene. Til dette svarte 16-åringen nei, men at man som ungdom endrer seg generelt sett.

Forsvarer Stallemo sier at intetnettsøkene ikke bli et stort tema i rettssaken. Hverken statsadvokat eller bistandsadvokaten til Ilebekks familie ønsker å kommentere saken. Det har ikke lykkes VG å få kontakt med bistandsadvokaten til Hassans familie.