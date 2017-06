Derfor ville syvbarnsmoren oppsøke Nils Olav Bakken (49)

GJØVIK (VG) Syvbarnsmoren forteller at hun aldri hadde vold i tankene, men at hun så inderlig ville høre fra Nils Olav Bakken om ryktene om en alvorlig handling var sanne.

– Jeg ville at han skulle innrømme det, sier den tiltalte syvbarnsmoren på spørsmål fra aktor Thorbjørn Klundseter om en påstått alvorlig handling de tre tiltalte mente drapsofferet Nils Olav Bakken hadde begått mot en person i deres nære krets.

– Er det som skjedde på Veståsen hevn? spør Klundseter.

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

– Nei, det er ikke hevn. Jeg vil ikke bruke et ord som hevn. Ting gikk helt «gæli», men det skulle aldri bli sånn, sier kvinnen i retten.

Syvbarnsmoren: Fikk «plutselig kniv»

Både hovedmannen Odd Raymond Olsen, syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn har forklart at de var opprørte over den påståtte alvorlige handlingen og hvilke konsekvenser den hadde fått for personen.

Denne personen skal vitne fra en annen rettssal i dag.

Ikke anmeldt

De tre står tiltalt for drapet på Bakken natt til 3. september på Veståsen i Søndre Land kommune i fjor.

Olsen har innrømmet at han knivstakk og dynket ham med en bensinkanne før han tente på Bakken mens han fortsatt skal ha vært i live. Mor og sønn nekter straffskyld for drap. De sier planen aldri var å drepe Bakken.

Forsvaret: Olsen skylder på ekskjæresten og hennes sønn

Den påståtte alvorlige handlingen ble aldri formelt anmeldt, men syvbarnsmoren forteller i dag at hun forsøkte å anmelde og at hennes ønske var å ta opp handlingen med Nils Olav Bakken, og dersom han erkjente handlingen, ville han «ta han med seg til politiet».

BODDE HER: De tre tiltalte oppsøkte Nils Olav Bakken da han var hjemme. Foto: Geir Olsen , VG

– Så ikke bensinfylling

Syvbarnsmoren forteller at de tre dro ut på kjøretur den kvelden 2. september i fjor for å se etter en rød bil som hadde sett utenfor huset og som de mente var mistenkelig.

Kvinnen forklarer at de først tok noen «rånerunder» i Dokka, hvor de blant annet fylte bensin på bensinkannen, før man «impulsivt» kjørte inn til Bakken etter at Olsen hadde foreslått dette.

Hun forklarer at hun ikke visste at sønnen og Olsen hadde snakket om å oppsøke Bakken tiden før. Hun kan heller ikke huske at det ble fylt bensin, men at hun i avhør så overvåkningsvideoen fra Shell-stasjonen i avhør.

Intervju med syvbarnsmoren i fengsel: Planen var aldri å drepe (VG+)

Olsen forklarer at Bakken innrømmet den alvorlige handlingen overfor ham da de to satt alene inne i huset til Bakken. Olsen fikk så Bakken med seg videre på en kjøretur. De byttet bil hjemme hos syvbarnsmoren, hvor Olsen også flyttet en grønn bensinkanne fra BMW-en til en Chevrolet van.

FYLTE BENSIN: Her har Odd Raymond Olsen fylt bensin en grønn bensinkanne. Til venstre står den tiltalte 20-åringen. Inne i bilen satt syvbarnsmoren. Foto: , Politiet

– Holdt ham ikke

Deretter gikk turen opp mot Veståsen.

I bilen forteller syvbarnsmoren at stemningen var god, men at Bakken da ikke ville innrømme den alvorlige handlingen slik de tre tiltalte mente den var begått. Syvbarnsmoren sier hun da ikke visste at Bakken hadde innrømmet handlingen i sin helhet overfor Olsen.

Da det stoppet på den øde skogsveien, skal Olsen ha sagt til Bakken: «Vær ærlig nå», forklarer syvbarnsmoren.

– Da forandrer han forklaringen, sier han skal være ærlig. Han ble lei seg for det han hadde gjort, sier syvbarnsmoren, som forteller at hun fikk en kniv av Olsen som skulle brukes til å «skremme» Bakken med.

Omstridt rekonstruksjon: Politiets egne bilder

Kvinnen forteller at hun og Bakken ble stående og prate alene en stund. Da skal Bakken ha lagt armen på skulderen hennes.

– Jeg så ikke på det som truende at han la armen på meg. Men det var da dyttingen begynte første gang. Jeg forstår at Odd Raymond reagerte, sier kvinnen, som forteller at hun ikke visste at sønnen og Olsen hadde planlagt å legge Bakken i bakken.

– Han vil komme seg løs. Raymond sier jeg skal holde ham i benene så han ikke skal sparke. «Hold fast i benene hans», sa han. «Jeg gjør jo det!», sa jeg. «Det er mine ben», sa Raymond, forteller kvinnen, som hevder hun aldri holdt fast i benene til Bakken.

– Hva gjør at du ikke tar tak i benene til Nils Olav? spør aktor Klundseter.



– Det vet jeg ikke helt, sier kvinnen som forklarer at det var veldig mørkt på åstedet.

– Ikke med vilje

Ifølge tiltalen skal Bakken ha blitt forsøkt stripset og syvbarnsmoren skal ha stukket Bakken i hånden med kniven. Kvinnen forklarer i retten at hun kom «borti» Bakken med kniven da hun forsøkte å skjære av stripsen som var forsøkt brukt til å feste armene til Bakken bak på ryggen, mens Olsen satt oppå Bakken.

Timene etter drapet: Brente spor og gråt i dusjen

I avhør fortalte kvinnen at hun ikke hadde brukt kniven mot Bakken, men ble fortalt at sønnen hadde forklart det motsatte. Han hadde forklart at hun hadde rispet eller småpirket med kniven. Da forklarte hun at sønnen måtte huske feil.

– Jeg har ikke gjort noe med vilje for å skade Nils Olav med kniven. Men at jeg ropte ting og at jeg var høyrøstet i situasjonen da jeg skulle kutte av stripsen, kan være. Men jeg har ikke skadet noen med vilje med kniven.

– Det var veldig kaos, sier kvinnen som har forklart at hun trakk seg tilbake og startet bilen. Hun har forklart at hun ikke så knivstikkingen og heller ikke at Bakken ble påtent.

Plutselig ble «alt lyst», forklarer hun. Da hadde Olsen tent på Bakken. Alle de tiltalte beskriver store flammer.

– Odd Raymond kom tilbake og sa «kjør!».

På vei ned spurte 20-åringen Odd Raymond om hva som hadde skjedd. Syvbarnsmoren forteller at hun kjørte fort, at hun ville ned og at tårene rant.