Derfor kunne politiet ta voldsmennene på Orderud gård på fersken

Bygdefolket i Sørum reagerte med mistanke da unge menn spurte hvor Orderud gård lå. Da gikk det ikke lang tid før noen ringte politiet.

Torsdag 4. mai fikk Per Orderud uønsket besøk på gården i Sørum.

Fem personer, en kvinne og fire menn, oppsøkte en mann Orderud traff i forbindelse med soningen av dommen for medvirkning til overlagt drap på Orderud gård pinseaften i 1999.

Volden på Orderud: Slått i ansiktet og rispet med kniv

Ifølge vennen, skal han ha blitt slått i ansiktet og rispet med kniv. Politiet opplyser at han ble sendt til sykehus, men at han ikke fikk alvorlige skader.

Ifølge VGs opplysninger skal Orderuds venn ha snakket mennene imot, noe som førte til at situasjonen eskalerte.

Voldsmenn på Orderud: Dømt for vold og ran

Mistenkelig oppførsel

Mennene som oppsøkte Orderuds venn skal ha reagert på handlinger Orderuds venn hadde begått, og dermed valgt å oppsøke ham, får VG opplyst.

Men mennene, som ikke hører til i Sørum, skal ha slitt med å finne fram til Orderud gård og huset.

De forhørte seg hos naboer, og ifølge VGs opplysninger skal de også ha fått utpekt feil hus og dermed tatt kontakt med en nabo.

– Når det dukker opp ukjente biler i nabolaget på bygda, så reageres det jo. De forespurte seg om hvor Orderud gård lå, og når fremmede folk gjør det, spesielt folk som vel ikke likner på bygdefolket, så reageres det, sier politioverbetjent Hanne Brubakken ved Sørum politistasjon til VG.

Det var en nabo som meldte ifra om mennenes mistenksomme oppførsel. Gjerningsmennene hadde gitt klar beskjed til naboer om hvor de vil finne fram, og dermed var ikke politiet lang unna. De rykket ut til Orderud gård og tok mennene på fersk gjerning.

Under etterforskning

Flere av mennene er kjenninger av politiet. En står tiltalt for ran og kidnapping. En annen mann, med tilknytning til gjengmiljøet i Oslo, er dømt for vold og trusler. En tredje er dømt for ran.

Alle de fem personene, som er siktet for kroppskrenkelse, er løslatt.

Trippeldrapene Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble Kristian og Marie Orderud og datteren Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård. Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap både i tingretten og i lagmannsretten. Kristin Kirkemo fikk 16 års fengsel i lagmannsretten. Ekskjæresten Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel i lagmannsretten. De to ble også dømt for medvirkning til overlagt drap. Ingen er dømt for drapshandlingen. Nå er Per og Veronicas Orderuds sak begjært gjenopptatt.

– Saken er under etterforskning, men det foreligger ingen bevisforspillelsesfare, sier Brubakken.

– Tror du personene visste om drapene som fant sted på gården i 1999?

– Det er ikke sikkert det, sier Brubakken.

Forsvarer Tor Even Gjendem opplyser at en av mennene erkjenner delvis straffskyld, mens den andre han representerer ikke har tatt stilling til straffskyld.

Ønsker gjenopptagelse

Per Orderuds advokat opplyste til VG i forrige uke at Orderud selv ikke var involvert på annen måte enn at han hadde besøk av en person som de som trengte seg inn har vært ute etter.

– Per kjenner den besøkende, men ikke de som trengte seg inn, sa Orderuds forsvarer, Erling O. Lyngtveit, til VG.

– Slik jeg har forstått det så har de tatt seg nokså direkte og brutalt inn. Per er selv vitne for politiet. Han har opplevd situasjonen som svært ubehagelig.

Per, og tidligere ektefelle Veronica Orderud, som også ble dømt for medvirkning til drapene i 1999, har hele tiden hevdet sin uskyld.

Vil gjenoppta drapssaken: – Det er noe riv ruskende galt

I forrige uke varslet privatetterforsker Tore Sandberg at han og Orderuds advokater har begjært trippeldrapssaken gjenopptatt.

Sandberg kaller den nye informasjonen «oppsiktsvekkende i hans hode».

Han opplyser at det er hentet inn rapporter fra både inn- og utland som angivelig skal så tvil rundt sentrale bevis i trippeldrapssaken.