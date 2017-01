– Denne saken er viktig, siden Breivik aldri slipper ut

SKIEN (VG) Anders Behring Breiviks soningsforhold må avspeile at han vil tilbringe resten av livet i fengsel, mener advokaten hans.

– Denne rettssaken er viktig, fordi den reelt sett vil ha betydning for hele resten av hans liv. Med erfaring fra andre alvorlige forvaringssaker, kan man si med stor sikkerhet at han aldri vil få en prøveløslatelse, sier advokat Øystein Storrvik i starten av sitt innledningsforedag.

– Håpet om å kunne ut er viktig for innsatte, men her må man være realistisk, legger han til.

Storrvik fikk medhold i Oslo tingrett om at soningsforholdene rundt Breivik var et brudd på menneskerettighetene hans, men regjeringsadvokaten har anket saken.

Breivik kan villede



– Hvis man i starten av en sak skal peke på hvor partene står lengst fra hverandre. Da vil jeg sitere en setning fra innledningsforedraget til regjeringsadvokaten: «Breivik har usedvanlig god fysisk og psykisk helse», sier Storrvik.

Han understreker at Breivik selv sier det samme, men er tvilende til om det kan legges til grunn, siden klienten er svært opptatt av å fremstå som en sterk leder.

– Vi har sett at han har gitt avkall på helsebistand, psykolog også videre. Det er nok en stor uenighet om hans egenrapportering er egnet til å regulere hans hverdag, eller om det er for å villede, sier advokaten.

– Tingretten har brukt et uttrykk som ble viktig: «Etter rettens syn har imidlertid de sikkerhetsmessige aspektene tatt overhånd ved fastleggingen av Breiviks soningsregime.»

Kan ikke knytte relasjoner



Han mener det er nødvendig for Breivik å få møte andre mennesker enn fengselsansatte.

– For det første vil de ha et forbud i sitt arbeid mot å knytte relasjoner til innsatte, det sier seg selv. For det andre: Under et forvaringsregime nedtegner de også alt han sier og gjør, sier Storrvik.

Han mener at besøksvennen, som besøker ham bak en glassvegg, heller ikke er fullgod erstatning.

– Besøksvennen er det samme. Det er en mann som er ansatt av staten, og som for øvrig er stevnet som vitne.

