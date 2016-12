Den siktede Oslo-advokatens fraseparerte kone: – Burde vært mer på vakt mot Amir

Racha Maktabi har flyttet tilbake til Fredrikstad og tatt kontroll over konsernet.

Tidligere ble millionverdiene styrt av hennes fraseparerte ektemann – den siktede Oslo-advokaten Amir Mirmotahari (39).

– Det var totalt kaos, sier Racha Maktabi (41) til VG.

16. juni ble Mirmotahari pågrepet av politiet etter VGs avsløring om hans samtale med en torpedo. Hele samtalen var tatt opp på lyd, og det fremgikk at advokaten spurte torpedoen om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer.

Senere er Mirmotahari blitt siktet for en rekke forhold. Han sitter fortsatt i varetekt.

– Det har vært utrolig tøft, det er ikke noe å legge skjul på, sier Maktabi.

Ekteparet var allerede separert da pågripelsen skjedde, men hadde mye omgang med hverandre. Først og fremst på grunn av de to barna, men også på grunn av jobben – begge jobbet som advokater.

Samtidig satt de på hver sin halvpart av et konsern med store verdier innen eiendom. I 2011 tok de over en rekke eiendomsselskaper etter Maktabis far. Ekteparet samlet selskapene i et konsern, og utviklet dem videre.

Mens Mirmotahari driftet og styrte konsernet, valgte Maktabi å bruke tid hjemme med barna, som var i sine første leveår.

Advokat-avsløringen **15. juni avslørte VG at Amir Mirmotahari (39) ba den iranske torpedoen Raein Ruientan (35) om å kidnappe et voldtektsoffer i en straffesak.



**16. juni ble Mirmotahari pågrepet, siktet for motarbeiding av rettsvesenet. Han sitter fortsatt varetektsfengslet.



**Senere har politiet utvidet siktelsen til å gjelde blant annet innsmugling av hasj til fanger i fengsel og grov korrupsjon.



**En fengselsbetjent (28) og en tolk i 50-årene er siktet for grov korrupsjon, mistenkt for å ha skaffet Mirmotahari klienter i bytte mot penger, tjenester eller andre fordeler.



**Advokatfullmektig Usama Ahmad (30) er siktet for grov korrupsjon knyttet til etterforskningen av fengselsbetjenten.



**2. september ble Mirmotahari fratatt advokatbevillingen som følge av VGs avsløring.



**10. desember avslørte VG at lydopptaket ble brukt til presse Mirmotahari for flere hundre tusen kroner – og hvor utpressingspenger endte opp.

– Mulige straffbare forhold

Pågripelsen 16. juni endret alt. Maktabi tok kontrollen over konsernet. Det ble starten på en omfattende ryddejobb.

– Det har vært dårlig kontroll, ingen ordinær forretningsstruktur og uorden i regnskapene. Det har vært mange muntlige avtaler som har stått og falt på Amir. Jeg måtte få oversikt, rett og slett rydde opp, sier Maktabi.

Hun har hyret inn to eksterne konsulenter til blant annet å gjennomgå regnskapene, digitalisere driften og tenke strategi fremover.

Lørdag avslørte VG hvordan lydopptaket av torpedo-samtalen, ble brukt til å presse Mirmotahari for flere hundre tusen kroner i 2015.

Utpressingspengene gikk fra selskaper i konsernet. Fakturaer og kontobevegelser bekrefter utbetalingene, ifølge Maktabi.

Hun har også gjort flere funn i løpet av opprydningsprosessen.

– Det er oppdaget mulige straffbare forhold, slik jeg vurderer det. Men jeg ønsker ikke å gå i detalj, sier Maktabi, som tidligere har jobbet flere år som politiadvokat.

– Jeg har fortløpende varslet politiet og skattemyndigheter om uregelmessighetene som er funnet. Oppryddingen pågår fortsatt, og eventuelle nye funn av uregelmessigheter vil bli varslet inn, sier Maktabi.

Vil stille i avhør

Hun er foreløpig ikke avhørt i den pågående etterforskningen mot Mirmotahari.

– Jeg har ikke ønsket å bli avhørt som hans tidligere ektefelle, men jeg ser det som uproblematisk å gjøre det som konsernleder, sier Maktabi, selv om hun er i tvil om hun klarer å skille rollene.

SEPARERT: Her er Racha Maktabi og Amir Mirmotahari avbildet utenfor Borgarting lagmannsrett i mai, bare et par uker før pågripelsen. De var allerede separert på det tidspunktet. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Har du vurdert bare å selge alt, kvitte deg med din del av konsernet?

– Selge konsernet? Nei, da må det i hvert fall ryddes opp først. Dessuten ønsker jeg oppriktig å jobbe med dette, jeg ser konsernets potensial. Jeg håper bare det overlever den tøffe perioden nå. Jeg har tro på det, bare jeg får realisert noen av de gode planene jeg har, sier Maktabi.

Tidligere het konsernet Pharos Gruppen AS. Maktabi har endret navnet til Chirocco AS.

– Det er etter navnet på vinden som kommer fra Sahara. En navneendring måtte til, det måtte være et tydelig skille. Tidligere har det vært faren min, så var det Amir. Nå er det meg, sier Maktabi.

– Hva skjer med Mirmotahari og hans rolle i konsernet, han eier 50 prosent?

– Han er aksjonær i konsernet. Kun det. Han har ikke noe med den daglige driften å gjøre. Det er alt jeg vil si nå, sier Maktabi.

– Burde vært mer på vakt mot Amir

– Angrer du på at du valgte mer tid med barna og lot Mirmotahari styre konsernet?

– Jeg har vært så heldig å få to barn som jeg forguder. Men jeg burde nok vært mer på vakt mot Amir og for det som skjedde i konsernet. Eller hvordan kan man si noe slik? At jeg burde vært mer på vakt mot mannen jeg giftet meg med? Herregud! I etterpåklokskapens lys så er det lett å si at jeg burde fulgt bedre med, sier Maktabi.

TØFT: Racha Maktabi har vært sykemeldt i lengre tid på grunn av alt det som har skjedd med Amir Mirmotahari, lydopptaket og utpressingen. Nå kjemper hun for å få eiendomskonsernet på rett kjøl. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Er du forbannet på ham?

– Jeg har tenkt: Hvor ble det av min dømmekraft? Kunne jeg ikke stole på ham? Jeg har nesten glemt at vi var gift etter alt det som er skjedd. Men jeg får ikke noe igjen for å være forbannet, jeg har to små barn hjemme, de to små barna har en far, sier Maktabi.

Etter pågripelsen 16. juni har hun bare truffet Mirmotahari en gang. Det var i fengselet, for at han skulle få treffe barna. De to har ikke snakket sammen – hverken om konsernet eller andre ting.

Mirmotahari sitter på brev- og besøksforbud. Han kan ikke snakke med noen på utsiden av fengselsmurene.

– Det er utfordrende å være mor til to barn som har en far i fengsel. Da det eldste barnet mitt fylte år, kjøpte jeg en gave og sa at den var fra Amir. Reaksjonen var: Politiet er snille som slipper pappa ut av fengsel for å kjøpe bursdagspresang, forteller Maktabi.

VG HELG: Lørdag avslørte VG spillet om lydopptaket, og hvordan Amir Mirmotahari ble presset for flere hundre tusen kroner. Faksimile: , VG Helg

– Aldri mer strafferett

Maktabi har viet sitt yrkesaktive liv til strafferett. Både som politiadvokat og advokat.

I november 2015 overtok hun et selskap som fikk navnet Advokatfirmaet Maktabi. Det er fortsatt oppe og går – på papiret.

Men Maktabi vil ikke tilbake som advokat, i hvert fall ikke jobbe med straffesaker.

– Strafferett er et avsluttet kapittel i mitt liv. Jeg forsøkte å fortsette utover sommeren etter at Amir ble pågrepet, men jeg følte meg ikke komfortabel i retten eller i møter med klienter i fengsel, sier Maktabi.

Hun følte støtte og omsorg fra flere advokatkolleger i kjølvannet av pågripelsen av Mirmotahari. Samtidig følte hun at alle så på henne, sendte henne stikkende blikk.

– Det ble rett og slett for mye. Fra å være politiadvokat og advokat var jeg plutselig bare kona til Amir. Jeg måtte revurdere alt jeg holdt på med. Så jeg bestemte meg for å flytte til Fredrikstad, sier Maktabi.

Beslutningen om å flytte skjedde brått. Maktabi og barna var på sommerferie. Det var ekstra tid til å tenke over ting – så bare bestemte hun seg: Tilbake til byen hvor hennes foreldre slo seg ned etter å ha innvandret fra Libanon på 1970-tallet.

Huset i Bærum ble solgt. Og det eldste barnet, som skulle starte i første klasse, begynte på skole i Fredrikstad.

– Jeg flyttet derfra i 1994, og har egentlig aldri sett meg tilbake. Før nå. Det å komme tilbake til Fredrikstad var som å komme hjem. Det var en rask beslutning, men en riktig beslutning, sier Maktabi.

Miromotaharis forsvarer, advokat Anders Brosveet, fikk tilsendt hele dette intervjuet før helgen med spørsmål om han hadde noen kommentarer. Forsvareren har ikke besvart VGs henvendelser.