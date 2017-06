Delta-sjefen slår tilbake mot støy-kritikk: − Svekker beredskapen

Delta-sjef Helge Mehus mener det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud må inneholde utendørs skytebane og helikopterbase – stikk motsatt av kritikernes krav.

Sjefen for den nasjonale beredskapstjenesten tar nå et kraftig oppgjør med Venstre-toppene Trine Skei Grande og Abid Raja som denne uken ga sin fulle støtte til aksjonsgruppen «Stopp Støy».

Den lokale aksjonsgruppen har i lengre tid kjempet en innbitt kamp mot beredskapssenteret og hevdet at støy fra skytetrening, helikoptertrafikk og sprengninger vil forringe hverdagslivet for beboerne i området.

− Må absolutt alt være på samme sted? Må du ha granattrening akkurat samme sted som du har skytetrening? spurte Grande retorisk i VG.

Delta-sjefen er klar og tydelig i sitt svar:

− Ja, det må man. Hvis ikke svekkes beredskapen, sier Mehus til VG.

Venstre ber regjeringen om støtte



Venstre-lederen håper imidlertid at regjeringen føyer seg etter aksjonsgruppens krav om å bygge inn skytebanen og at helikopterdriften flyttes til Rygge, vel ni mil unna senteret.

FULL STØTTE: Venstre-profilen Abid Raja og partilederen Trine Skei Grande viste sin fulle støtte til beboerne rundt det planlagte beredskapssenteret utenfor Taraldrud i Oppegård, utenfor Stortinget denne uken. Foto: Runa Røed

Beredskapssenteret har vært planlagt i en årrekke. En rekke områder har blitt vurdert, men valget falt til slutt på Taraldrud i Oppegård kommune på grunn av nærhet til Oslo og flyplass.

Planleggingen av senteret er nå inne på oppløpssiden og til høsten kan sluttresultatet hogges i stein på Stortinget.

Delta-sjefen frykter derfor at Venstre og aksjonsgruppen vil velte hele konseptet og utsette byggestarten dersom de får gehør.

– Vil ikke oppfylle krav til responstid



I dette intervjuet med VG forklarer han detaljert om konsekvensene som følger med en innendørs skytebane og helikopterkapasitet på Rygge.

– Beredskapssenteret skal samle politiets nasjonale beredskapsressurser, inkludert helikopter. Når alle er på samme sted vil vi få ut de best egnede mannskapene på kortest mulig tid. Dersom man fjerner helikopter fra beredskapssenteret vil verdifull tid gå tapt, og det vil ikke være mulig å love 15 minutters responstid, sier han.

− Vi har rett og slett ikke tid til å vente på at et helikopter skal kommet Rygge, lande ved senteret, laste på mannskap og ta av igjen. Hvert minutt er viktig. Det viste angrepene 22. juli 2011, og det har andre terrorangrep i Europa vist oss i senere tid.

– Tar dere ansvaret, Venstre?



Mehus minnes godt kritikken som haglet mot politiet etter operasjonene i regjeringskvartalet og på Utøya, og mener det er på sin plass at Venstre-toppene svarer på følgende spørsmål:

− Hvis Norge på nytt rammes av terror og beredskapstroppen mister verdifulle minutter fordi helikoptrene står på Rygge: Tar dere da ansvaret i etterkant?

Delta-sjefen er også tydelig på at samlokaliseringen ved beredskapssenteret ikke kun handler om responstid, men om kvalitet og samarbeid i det daglige – hvor helikoptrene har en sentral rolle. Vi skal være klar til å yte når liv står i fare og tiden går.

− Hvis vi på nytt rokker ved konseptet, så må de som tar avgjørelsen vite at faglig sett får et annet beredskapssenter enn det som er bestilt. Vi vil da ikke oppfylle de målene som er satt for etableringen av senteret. Da blir det mer et treningssenter enn beredskapssenter. Beslutningen om kjøp av tre nye politihelikoptre med transportkapasitet er tiltenkt kortere responstid, men det forutsetter samlokalisering med mannskapene, sier han.

– Innenfor kravet til støy



Venstre-profilen Abid Raja kalte en slik samlokalisering «for dumt» og mente at barn i barnehagen måtte kunne høre hverandre, le og hviske uten å høre skyting.

– Vi anerkjenner at støyen blir merkbar, men støyproblematikken har vært med i planleggingen fra starten og flere justeringer er gjort, både i bruken og designet av senteret, slik at støyen blir begrenset, sier Mehus.

Delta-sjefen ramser opp flere grunner til at en innendørs skytebane vil svekke produktet som er bestilt: Beredskapstroppen må beherske ulike lysforhold, ulike væreforhold og ulike årstider.

− Og det kan man ikke gjøre innendørs. Da rammes kvaliteten på styrken. Dersom deler av treningen flyttes bort fra senteret, så spres også beredskapen – noe som igjen vil føre til økt responstid.

Ifølge Delta-sjefen, så er det ikke snakk om helikoptertrafikk, skyting og sprenging til alle døgnets tider.

− Vi har ikke fått noen dispensasjon fra støyregelverket, og vi er innenfor regelverkets krav til støy. I tillegg har vi gjort ytterligere støyreduserende tiltak. Vi har strukket oss langt, tatt alle nødvendige hensyn og ventet lenge. Det er på tide å få på plass senteret for å levere den beredskapen som landet fortjener.

Abid Raja: – Mehus misforstår



– Jeg har vært hundre prosent klar på at helikoptrene skal ta av og lande på Taraldrud. Hvis ikke kunne beredskapsbasen like godt vært plassert på Rygge, svarer Abid Raja, som mener Mehus misforstår.

Han presiserer at han i VG på tirsdag tok til orde for at militærøvelser og service av helikoptrene kan flyttes til Rygge, men at helikoptre skal ta av og lande på det planlagte beredsskapssenteret på Taraldrud.

– Må servicen gjøres på Taraldrud? Når servicen skjer, innebærer det vesentlig støy, sier Raja, som legger til at det kan være kostnadsbesparende fordi man allerede har et servicetilbud på Rygge.

Angående forslaget om en innendørs skytebane, mener Venstre-profilen at dersom en tradisjonell skytebane innendørs ikke er nok, er de åpne for innspill til å for eksempel bygge ut større arealer.

– Vi er villige til å bruke pengene det vil koste, slår Raja fast.

Han mener videre at militærøvelser like godt kan se for eksempel på Rygge, og viser blant annet til at det er risiko forbundet med slike øvelser.

– Er det rimelig at befolkningen skal ha slike øvelser i nabolaget sitt?