De tiltalte i båldrapet tilbake på åstedet: Husker ikke hvordan det så ut

VESTÅSEN (VG) I dag var syvbarnsmoren, sønnen og Odd Raymond Olsen tilbake på den øde grusveien hvor Nils Olav Bakken ble tent på mens han ennå skal ha vært i live.

Kvelden 2. september i fjor fylte Odd Raymond Olsen (36) bensin på en grønn bensinkanne på Shell-stasjonen på Dokka.

Deretter plukket han, syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn opp Nils Olav Bakken (49) og kjørte nær tre mil ut av Dokka, langt opp på Veståsen, flere kilometer innover på en øde grusvei.

Mandag formiddag var de tre tilbake på åstedet, 296 dager etter at Bakken ble drept.

Klokken kvart over elleve gikk de tre under politisperringene oppe på den øde skogsveien, fulgt av politi og advokater. På tur forklarte alle tre hvordan de oppfattet hendelsene den natten i fjor.

Ulike forklaringer

Rettens aktører sto alle i en sirkel i krysset og ble forklart av Kripos hvor liket til Bakken ble funnet forkullet av to turgåere, som videre varslet politiet.

HUSKER IKKE: De tre tiltalte er enige om at det var veldig mørkt på åstedet natt til 3. september i fjor. Ingen av dem kjente seg igjen da de var tilbake igjen i dag. Fra venstre: Odd Raymond Olsen, syvbarnsmoren (44) og hennes sønn (20). Foto: Frode Hansen , VG

Olsen, kledd i turbukse og tursko for anledningen, forklarer at han knivstakk Bakken flere ganger før han tente på ham etter å ha dynket ham med bensin.

De tre tiltalte har ulike forklaringer om enkeltheter ved hendelsesforløpet på Veståsen.

Olsen har gitt både syvbarnsmoren og sønnen sentrale medvirkningsroller. Olsen har forklart at han den kvelden hadde «litt» drap i tankene, og at han hadde med seg bensin dersom det skulle bli «vanskelig» og dersom man måtte skjule spor. Disse tankene skal han ikke ha delt med mor og sønn.

De tre har også ulike forklaringer om hvor bilen ble parkert i krysset på grusveien. Olsen forklarer at bilen sto nærmere selve åstedet enn hva sønn og mor gjør.

20-åringen forklarer i dag at han sto like ved da Olsen skal ha knivstukket Bakken, men at han likevel oppfattet dette som slag.

Men alle forklarer at det var svært mørkt og at alt gikk veldig fort. Mor og sønn nekter straffskyld for drap.

Husket ikke åstedet

Olsen startet sin forklaring på åstedet ved å vise hvor drapet angivelig skal ha skjedd. Politiet fant Bakkens lik i grøftekanten i krysset på den øde skogsveien.

– Kan du huske at krysset så sånn ut? spør syvbarnsmorens forsvarer, Arnor Ilstad.

– Jeg trodde faktisk at det var den andre veien, sier Olsen og peker.

– Det var kjempemørkt. Det hadde regnet. Det var litt tåke. Ordentlig mørkt, sier Olsen, som forklarte at sikten var mellom 3 og 15 meter, og at den ble bedre etter hvert som man ble vant med forholdene.

Skrik og rop

20-åringen har forklart at han ikke så at Olsen knivstakk Bakken. Han trodde han hørte knyttneveslag.

Han forklarte i retten at han sparket Bakken i hodet da Bakken begynte å skrike, men at han ikke visste at Bakken var knivstukket, hverken da han sparket eller da han hjalp å flytte Bakken ut i grøften.

Saken fortsetter under VGTV-innslaget.

Hans mor, syvbarnsmoren og Olsens ekskjæreste, forklarer på åstedet at hun ikke kjente seg igjen. Hun forteller om da hun fikk kniven fra Olsen og da hun prøvde å skjære av strips de hadde forsøkt å feste på Bakkens armer.

– Jeg kom borti både Nils Olav og Odd Raymond med kniven, forteller syvbarnsmoren, og viser mens hun sitter på kne.

Ifølge tiltalen holdt hun Bakken fast i benene og knivstakk ham i hånden. Hun sier hun ikke stakk og at hun tok tak i Olsens ben, ikke Bakkens.

Hun forteller at Olsen ba om kniven, og at hun trakk seg bort, mens hun hørte rop og skrik.

– Jeg ville ikke høre på det, så jeg satt meg i bilen og kjørte den fram. Jeg regnet med at han skulle få skikkelig juling, men ikke mer enn det i min verden, sier hun.

Kvinnen forteller at hun kjørte bilen 15 meter opp i veien og at hun ikke så noe mer til vold. Hun forteller at hun så plutselig så at det ble «lyst overalt», men at hun ikke så flammer.

Rekonstruert på video

Under første uke av rettssaken ble en rekonstruksjonsvideo fra åstedet lagt frem som bevis. Videoen er regissert av Olsen selv, med politifolk som «skuespillere».

Saken fortsetter under bildet fra rekonstruksjonsvideoen.

REKONSTRUERER: Her regisserer Odd Raymond Olsen (36), sittende oppå en politimann, drapet på Nils Olav Bakken (49) foregikk. Politimannen til høyre spiller 20-åringen som også etter egen forklaring sparket Bakken med høyre fot. Politikvinnen til venstre spiller syvbarnsmoren i Olsens rekonstruksjon. Foto: Politiet

36-åringen, som har erkjent straffskyld for drapet, sitter under store deler av rekonstruksjonen oppå en politimann i rollen som Bakken. Han forteller om høylytt skriking, forsøk på stripsing og til slutt knivstikking og påtenning.

Alvorlig handling

Spenningen i rettssaken knytter seg nå til hvorvidt dommeren kommer til at drapet var planlagt, noe de tre tiltalte mener at det ikke var.

Årsaken til at de tre oppsøkte Bakken kvelden 2. september var at han skulle ha begått en alvorlig handling mot en nærstående av de tiltalte. Hun forklarte seg i retten torsdag om handlingen og hva hun visste om hva de andre tre tiltalte tenkte og visste om den angivelige handlingen Bakken skal ha begått.

Rettssaken begynte mandag forrige uke, og skal etter planen pågå til og med førstkommende fredag.