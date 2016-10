Cold Case: Har tips om personer som er nevnt i både drapet på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen

I materialet om drapet på Tina Jørgensen som «Cold Case»-gruppen nå skal gå gjennom ligger det tips om menn som også har vært nevnt i etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs.

Kripos sin avdeling for alvorlige uoppklarte saker (Cold Case) skal se med sine nye briller på det nå 16 år gamle drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Over 40 ringpermer er stappfulle av saksdokumenter fra den omfattende etterforskningen. Blant annet ligger over 13.000 navn registrert i dokumentene, sammen med 1360 vitneavhør. Politiet har også mottatt mer enn 2000 tips fra drapet og frem til i dag.

Omtrent like mye materiale ligger i saken om det uløste drapet på Birgitte Tengs, den 17 år gamle jenta som ble drept på Karmøy i 1995. Birgittes fetter var tiltalt i saken. Han ble dømt i tingretten og frikjent i lagmannsretten.

Nå bekrefter lederen for Kripos' Cold Case-gruppe, Espen Erdal, at det finnes likheter mellom de to sakene.

– Det vil ikke forundre meg hvis så er tilfelle. Det er geografisk nærhet og det er fem år mellom de to sakene. Med så omfattende etterforskninger er det ikke overraskende om det skulle finnes like navn i begge sakene.

– Kjenner du til konkrete personer som går igjen?

– Jeg kjenner til at det er tips som går på samme moduskandidater i begge disse drapssakene, men det er nå ingen grunn til å spekulere om det er noe hold i dette.

– Hvis det er info som går igjen i begge sakene er det også en fordel at vi har jobbet intenst Tengs-saken i lang tid nå. Men husk på at et slikt fokus fort kan bli villedende, sier Erdal.

VG vet om to navn som var på politiets liste over såkalte moduskandidater i Birgitte Tengs-saken som det også er blitt tipset om i Tina Jørgensen-drapssaken. Tipsene i den siste saken ble kjent for politiet i fjor.

Moduskandidater er personer som er interessante for politiet fordi de for eksempel har begått lignende kriminelle handlinger tidligere, har spesiell kjennskap til området eller har vært observert i området.

Cold Case ferdigstiller i disse dager nettopp en gjennomgang av drapet på Birgitte Tengs og vil gi sin innstilling til politiet i Haugesund om rundt en måned.

Politiets muligheter til å systematisere materialet og se etter sammenhenger eller mønstre er helt annerledes i dag enn det var på begynnelsen av 2000-tallet. Kraftige dataprogrammer og mer spesialiserte taktiske etterforskere kan finne spor man tidligere ikke har sett.

– Vi går inn med et nytt blikk i sakene. Upåvirket av tidligere hypoteser og bakgrunn. Det er første gangen noen snur bunken i sin helhet, og så er det vår jobb og ta en vurdering om det er noe politiet må se nærmere på, sier Espen Erdal.