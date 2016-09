Christer Tromsdal pågrepet på sykehus

Finansakrobaten Christer Tromsdal ble pågrepet av politiet etter en ny siktelse for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Pågripelsen skjedde klokken 13.30 på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Politiet har også utført en ransaking av Tromsdals bolig, skriver Nettavisen, som omtalte saken først.

– Jeg kan bekrefte at han er pågrepet, men jeg har ikke fått noe informasjon fra politiet om bakgrunnen, sier Tromsdals forsvarer Victoria Holmen til VG.

Finansmannen er nå transportert til politiet i Asker og Bærum, der han vil bli avhørt om den nye siktelsen.

– Ny siktelse



– Han er siktet for motarbeidelse av aktører i rettsvesenet. Det er en ny siktelse, men den har sammenheng med en sak vi allerede har under etterforskning, sier politiinspektør Stine Karlsen i til VG.

Finansmannen er allerede siktet for å motarbeide rettsvesenet etter at et ektepar ble utsatt for et angrep i boligen sin i 2012. Politiet mener Tromsdal bestilte angrepet, men at det egentlig var rettet mot en meddommer i en straffesak mot ham.

– Han vil bli avhørt så raskt vi kan, og fremstilt for fengsling i morgen. Noe særlig mer kan jeg ikke si akkurat nå, sier Karlsen.

Helseproblemer



Tromsdal ble løslatt fra varetekt i september i fjor, og overført direkte til soning for en dom på seks års fengsel for grove bedragerier mot banker og privatpersoner.

Finansakrobaten begjærte soningen utsatt på grunn av helseproblemer. Han har vært på frifot siden.

Tromsdal er straffedømt flere ganger tidligere. I 2004 ble han skutt i kneet mens han satt i en bil utenfor Frogner kirke.