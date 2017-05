På fredag gikk luften ut av Gjermund Cappelen. Påtalemyndigheten mente han fortjente tre års strafferabatt. I dag fortalte hans forsvarere at Cappelen må «behandles på mildeste måte».

«Sladrehank skal selv ha bank



for han har en lei skavank.

Synes selv han er så bra, men om andre ondt han sa»

Diktet, av Margrethe Munthe, blir lest opp av Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, under hans prosedyre.

Cappelens rabatt: Påtalemyndighetens fire punkter

– Noen har sagt at Cappelen er en tyster. Jeg oppfatter tysting som at man forteller noe som egentlig er sant, men som ikke er noe ålreit, sier de Vibe om Cappelens forklaring om det påståtte hasjsamarbeidet mellom ham selv og eks-politilederen Eirik Jensen.

Cappelen-forsvareren mener at dersom det Cappelen forklarer seg om medfører dom for Eirik Jensen, må det få store konsekvenser. Han kaller påstanden om 18 år for Cappelen «et hån mot norsk politi».

Han sier at strafferabatt skal være en oppfordring til gjerningspersoner til å bidra i alvorlige saker.

– Men dette er mer et signal til politiet om at informantbehandling, det bør dere slutte med, fordi dere ikke har noe å gi til de som vil være med - og det er et alvorlig signal, sier de Vibe, som la ned påstand om at Cappelen må behandles på «mildeste måte».

Han mener strafferabatten bør være omtrent 50 prosent.

Slakter politiet

Cappelen-forsvarer de Vibe hevder det i politikretser i Oslo politidistrikt ble sagt om Jensen «at det ikke er vits å lage bråk nå, han er snart pensjonist».

– Politi-Norge må bære en stor del av ansvaret for at de gikk som det gikk i denne saken. Det skulle ha vært laget bråk for lenge, lenge siden. Når ikke Asker og Bærum politidistrikt ikke klarer det, er de på grunn av Oslo politidistrikt, eller mer konkret, Eirik Jensen.

Forsvareren mener at saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen aldri skulle ha fått det omfanget den har fått, og at politiet kunne, burde og skulle ha gjort en mye bedre jobb.

– Spesialenheten er også å bebreide – de burde og skulle ha drevet dette fram i 2011, sier de Vibe, om den gangen Spesialenheten først ble varslet om forholdet mellom Jensen og Cappelen.

Betydelig strafferabatt

Cappelen-forsvarer Kaja de Vibe Malling startet sin del av prosedyren med å gå gjennom rettspraksis relevant for hvilken strafferabatt Cappelen skal få.

Malling mener at det er to hovedgrunner til at Cappelen skal få en behørig strafferabatt.



1. Cappelen har gitt en uforbeholden tilståelse.



2. Cappelen har bistått politiet og han har samarbeidet med politiet.

– Han skal for det ha en betydelig reduksjon av straffen, sier Malling.

BETYDELIG RABATT: Cappelen-forsvarer Kaja de Vibe Malling mener rettspraksis viser at Cappelen skal ha en betydelig strafferabatt. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Blitt satt i fare

Malling anfører at Cappelens tilståelse har hatt en prosessøkonomisk betydning – noe dommer Kim Heger har stilt spørsmål ved tidligere.

– Cappelens forklaring har vært utgangspunktet for politiets etterforskning. Spesialenheten har fortalt dette, og store deler av bevisførselen stammer fra Cappelens forklaring, sier hun.

Hun viser til rettspraksis fra Høyesterett, som hun mener viser at det gis betydelige strafferabatter for å motivere kriminelle til å komme med innrømmelser.

– Det er fryktelig viktig å motivere folk til å oppklare alvorlig kriminalitet, særlig hvor det er vanskelig for politiet å avdekke denne kriminaliteten, og særlig hvor man har satt seg selv i fare ved å komme med innrømmelser, sier Malling.

Hun viser til at Cappelen er satt i fare ved at Jensen har forsvart seg ved å si at Cappelen var en av de beste kildene i Norge.

– Kriminelle kan da lure på om Cappelen har blåst dem, sier Malling, som viser til at Cappelen har måttet forklare seg utfyllende om informantforholdet for lukket rett og at noe av dette innholdet har nådd offentligheten.

– Elefanthukommelse

På fredag fikk hasjdømte Gjermund Cappelen (49) seg en stor overraskelse. Aktor ba om, i hans øyne, «bare» tre års strafferabatt.

To år for å ha snakket om det angivelige hasjsamarbeidet mellom ham selv og eks-politilederen Eirik Jensen, som fikk påstand fra Spesialenheten om 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Cappelen hadde håp om at Cappelen skulle få maksimal strafferabatt – rundt 11 års fengsel.

– Å ha et edelt motiv eller ikke, har i denne saken ingen betydning. Spørsmålet er om historien om samarbeidet og samlivet mellom Jensen og Cappelen, er sann, sier Benedict de Vibe i dag.



Jensen: – Sikker på at sannheten vil seire

Han viser til at Jensen selv har karakterisert Cappelens som en «elefanthjerne».

– Hvem husker ting i detalj som skjedde for 20 år siden? Sånn er Cappelen skrudd sammen, han har en god hukommelse, påpeker de Vibe, og viser til at Cappelen til og med husket at Jensen hadde en Volkswagen Golf GTI på midten av 90-tallet, i et halvt år. Jensen kunne ikke selv huske dette, før Spesialenheten fant det bevist.

Jensen-slakt

Benedict de Vibe viser til en hovedveileder på informantbehandling i Oslo-politiet som vitnet. Han sa at Eirik Jensen ikke nådde de beste informantbehandlerne opp til knærne engang.

Politisjef: Varslet om Jensen var «møkkete»



– Han sa at Jensen ikke engang var registrert på de 50 største sakene de siste åra, sier De Vibe.

Cappelen-forsvareren trekker også frem en episode på PTO-kontoret ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, hvor Jensen skal ha sagt følgende til to kolleger:

– Gjermund Cappelen driver ikke med hasj lenger, sa Jensen. Denne episoden mener jeg er stygg og viser at Jensen driver bevisst desinformasjon, hevder De Vibe.



Einas Aas, tidligere sjef for Seksjon for organisert kriminalitet, sa at Jensen ikke hadde bidratt til store politisaker i «moderne tid», påpeker de Vibe.

– Aas sa at man bare hadde funnet én sak som var igangsatt av Jensen, sier de Vibe.

Håp om amnesti

Da politiet i Asker og Bærum oppsøkte hasjsmugleren på cellen i januar 2014, og oppfordret ham til å forklare seg om politimannen som hjalp ham, så ba Cappelen om amnesti. Det vil si at han ikke skulle straffes overhodet.

Skjult lydopptak: – Det kommer en bombe

De sivile politispanerne fortalte Cappelen at Riksadvokaten var villig til å strekke seg langt når det gjaldt strafferabatt.

Han ble også fortalt at han ikke ville ende på samme tiltalebenk som Jensen.