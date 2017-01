Cappelens betrodde venn pusset opp Jensens bad

OSLO TINGRETT (VG) En rørlegger i Cappelen-ligaen deltok i oppussingen av badet til Eirik Jensen. Jobben ble aldri betalt.

Eirik Jensens forsvarer Arild Holden overrasket Spesialenheten for politisaker da han opplyste i retten at det ikke var bestridt fra deres side at 52-åringen var en av håndverkerne.

– Kan vi be om få det protokollert, sa aktor Kristine Schilling til dommer Kim Heger.

52-åringen er rørlegger og ble i fjor dømt sammen med Gjermund Cappelen i Asker og Bærum tingrett for oppbevaring av 476 kilo hasj.

Rørleggeren var oppført som nummer to i tiltalen, etter Cappelen, og ble dømt til 13 års fengsel. Dommen er anket.

Eirik Jensen har i retten forklart at det var flere håndverkere som deltok i oppussingen og at han aldri møtte den hasjdømte rørleggeren.

Cappelen: Jeg betalte

Gjermund Cappelen har forklart at det var han som betalte for det nye badet på småbruket, som Jensen kjøpte på Fenstad i Nes kommune sammen med sin daværende samboer i 2005.

Spesialenheten for politisaker har taksert verdien av arbeidet til 292.250 kroner. De mener baderommet er blant de økonomiske fordelene som Cappelen har gitt til Jensen som godtgjørelse for politiinformasjon.

I retten onsdag forklarte Eirik Jensen at han fortalte til Cappelen at han hadde kjøpt et småbruk og påbegynt en stor oppussingsjobb.

– Han fortalte da at han kjente en mann som drev et enmannsfirma. Han skulle være jækla flink, sa Jensen.

Spesialenheten for politisaker: Dette badet var betaling for hasj-samarbeid

Den pensjonerte politioverbetjenten fortalte videre at han ringte mannen som Cappelen anbefalte. Dansken kom på befaring og ga et prisoverslag på 120.000 kroner, ifølge Jensen.

– Skylder dere pr. i dag noen penger for arbeidet, spurte aktor Kristine Schilling.

– Det kan man jo si. NN (dansk håndverker) kom aldri og hentet de avtalte 120.000, svarte Jensen.



Ifølge Eirik Jensen ble det et forsuret forhold mellom de på slutten, fordi flisene «hang på kryss og tvers» på veggen. De klaget på arbeidet og ifølge Jensen endte det med at alle flisene måtte hugges ned fra veggen og monteres på nytt.

– Jeg forsøkte å komme i kontakt med ham, men fikk det ikke til. Jeg gikk ut fra at det var fordi han var forbannet. Så pengene står uavhentet, sa Jensen.

– For å si det på veldig godt norsk: Han fikk noen muligheter. Da han ikke responderte så var det egentlig greit for meg. Han var ikke så hyggelig og jeg mente det var opp til ham, forklarte Jensen videre.

Den danske håndverkeren døde i 2012.

Spesialenheten for politisaker skal ha funnet fingeravtrykk fra Cappelen på kvitteringene som Jensens samboer hadde samlet i en perm.

I politiavhør har Jensen forklart at det var den danske håndverkeren som kom med kvitteringene. Da han forklarte seg i retten i forrige uke endret imidlertid Jensen forklaring på dette punktet og sa at det var Cappelen som kom med kvitteringene.