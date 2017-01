– Cappelen bodde hos oss

Monika Strand (55) ble forelsket i Eirik Jensen da de møttes på gaten. Han var politimann og hun var narkoman.

Fakta **Politilederen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Ifølge tiltalen skal han ha medvirket til smugling av 13,9 tonn med hasj fra 2004 til 2013. For dette skal han ha fått minst 2,1 millioner kroner.



**9. januar starter rettssaken mot politilederen og Gjermund Cappelen, som også er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Gjermund Cappelen har tilstått alt, mens Eirik Jensen nekter for alt.



**Rettssaken går i Oslo tingrett, og skal etter planen vare helt frem til 15. juni.

Ekssamboeren til Eirik Jensen er tydelig på at hun støtter ham. Hun har liten tro på anklagene om korrupsjon som har kommet mot mannen hun har en sønn med.

Mandag må den tidligere politilederen møte i retten, tiltalt for å ha mottatt store pengebeløp fra narkobaronen Gjermund Cappelen slik at han har kunnet smugle tonnevis av hasj inn i Norge.

Selv nekter Jensen all skyld.

Gjermund Cappelen på avrusning

Mens Strand bodde sammen med Jensen stiftet hun også bekjentskap med Gjermund Cappelen: Han flyttet hjem til dem en periode på 90-tallet.

Da bodde Monika Strand sammen med Jensen på Nesodden sammen med deres nyfødte sønn.

FLYTTET INN: Eirik Jensen hjalp Gjermund Cappelen da han skulle avruses tidlig på 90-tallet. Dette bildet er tatt på en av Cappelens luksuriøse ferier i Thailand. Foto: Privat

– Han var hos oss i en uke, forteller Strand.

– Hvilket inntrykk fikk du av Cappelen?

– Han var en person som ga inntrykk av å ha mange penger, og jeg opplevde ham som skrytete.

– Hvordan reagerte du på at Jensen tok med seg en kriminell på avrusing hjemme hos dere?

– Han klarerte det med meg. Jeg så på det som Jensens omsorg for sine kontakter, og at han er villig til å ofre svært mye for jobben. Det er slik han er, sier Strand.

- Hjalp meg ut av rusmiljøet



Hun avviser at Jensen i denne perioden kan ha tatt imot penger fra ham. Cappelen har hevdet i avhør med Spesialenheten for politisaker at han ga Jensen det første pengebeløpet i 1993.

– Vi hadde jo nesten ikke penger. Jeg husker vi måtte låne 2000 kroner fra familiemedlemmer for å gjøre noe nødvendige vedlikehold på huset, sier hun.

Monika Strand ble kjent med Eirik Jensen og politikollegene hans på slutten av 1980-tallet. Hun forteller at hun bidro med informasjon fra et narkotikamiljø i hovedstaden – og om et undercoveroppdrag hvor hun ble brukt.

– Jeg var ung og ganske naiv. Jeg var en slags informant eller lyttepost i miljøet, og ble etter hvert Eirik Jensens kjæreste, men det var først etter at jeg hadde blitt avruset. Det var Eirik som hjalp meg da jeg ville ut av rusmiljøet, sier 55-åringen.

VG møter henne i hennes hjem på Lambertseter, der hun inntil nylig har bodd med sønnen hun har sammen med politilederen. I bokhyllen står begge bøkene han har skrevet med personlige håndskrevne hilsener til sønnen som i dag er voksen.

Sønnen er innforstått med at VG intervjuer moren.

- Erik er omsorgsfull og snill



Noe av hennes motivasjon for å snakke med VG, er at hun vil bidra til å få frem et bilde av Eirik Jensen som kanskje ikke er så kjent.

– Eirik er ikke en brautende person som bare tramper inn og gjør som han vil og som tenker profitt. Han er omsorgsfull, forsiktig, snill og sparsommelig. Han har sine feil som alle andre, men jeg tror aldri han ville ødelagt alt han står for ved å ta seg betalt av en kriminell, sier ekssamboeren.

Eirik Jensen i barnedåpen til sin sønn. Bildet er fra 1993. Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

Omsorgsfulle spanere



Hennes egen rushistorikk startet tidlig i 20-årene.

Hun forteller hvordan hun gikk fra å være en aktiv håndballspiller på kretslagsnivå, til å leve et dobbeltliv med løgner og bedrag.

– Jeg klarte å holde fasaden lenge, og beholdt også jobben min. På den tiden kjørte jeg rundt i Oslo og leverte matvarer til faste kunder. Jeg ruset meg innimellom kjøringen, men holdt mitt ytre i orden med pene klær, sminke og ringer på fingrene. Jeg så ikke ut som noen typisk narkoman, sier hun.

Første gang hun ble tatt av politiet skal hun ha spasert rett inn i en razzia hos sin faste langer.

– Jeg ble pågrepet av en av Eirik Jensens kolleger. Senere ble jeg også arrestert av Eirik Jensen, forteller Strand.

LYKKELIGE DAGER: Bilde av Monika Strand fra 1992. På dette tidspunktet var hun samboer med Eirik Jensen. Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

Hun sier hun oppfattet Jensen og hans kolleger som omsorgsfulle i den forstand at de ville hjelpe henne ut av miljøet.

– De var ikke først og fremst ute etter å tømme lommene mine, og var ikke rigide regelryttere, sier hun.

– Var du formelt informanten til Eirik Jensen?

– Jeg bidro med informasjon fra miljøet. Jeg vet ikke om jeg var en offisiell registrert informant. Det var jo slik Eirik jobbet med kilder. Han hadde kontakter i alle slags typer miljøer. Det var hans enorme styrke, sier Strand.

VG har fått opplyst at samboeren har blitt nevnt som mulig informant i Spesialenhetens avhør av andre kolleger av Jensen. VG får også opplyst at det på denne tiden ikke ble ført et formelt informantregister.

Mange hevet øyenbrynene



Forholdet mellom Eirik Jensen og samboeren ble tettere rundt 1990.

– Da jeg høsten 1989 forsto at jeg måtte ut av rusmiljøet etter over fem år med rus, tok jeg kontakt med Eirik, og han hjalp meg med å få meg inn til avrusning. I denne perioden ringte han meg jevnlig for å høre hvordan jeg hadde det. Han var omtenksom og oppriktig interessert i hvordan det gikk, forteller 55-åringen.

Hun sier de var mye sammen og ble mer og mer et par.

– Jeg tror han likte meg både for den personen jeg var og som kjæreste. Han jobbet mye, og bodde i perioder hos meg i min leilighet på Majorstua, sier Strand.

Hun sier at mange av Jensens kolleger hevet øyenbrynene da de forstå at de to var sammen.

Monika Strand avbildet rundt 96-97. Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

– Det var nok ikke helt etter boken, selv om jeg på det tidspunktet var blitt rusfri. Mange reagerte, det var tydelig, sier kvinnen.

Undercover-oppdrag



Det var også i denne perioden at hun tok på seg et oppdrag i en av Jensens og hans spanerkollegers innsats mot narkosmuglere. Dette har hun også forklart i sitt avhør med Spesialenheten.

– Jeg mener det var sommeren 1990, at jeg fikk et tilbud direkte fra Eirik om jeg trodde jeg var tøff nok til å «stoppe den dritten» og de personene som innførte heroin til Oslos gater. Jeg følte kanskje jeg skyldte ham noe som hadde fått meg inn til avrusning, sier Strand.

Hun beskriver at hun fikk en veske eller pose med flere tusen kroner som hun skulle oppbevare i bagasjerommet på en avlyttet bil. Hun mener det var snakk om flere titallstusen kroner. Oppdraget var styrt av Eirik Jensen og hans nærmeste kolleger.

– Jeg syntes oppdraget var ubehagelig, også med tanke på at jeg kunne risikere å måtte teste stoffet, og være tett på heroinet, som jeg nylig var avruset fra, sier hun.

– Hva tenker du om at Jensen brukte deg i slike provokasjoner?

– I ettertid fremstår det nok rart, men jeg reagerte ikke så mye på det da, utover at jeg ikke ville gjøre det mer. Jeg opplevde Eirik som en omsorgsfull og beskyttende person. Det var nok også det jeg falt for med ham, i tillegg til det lure smilet hans, de sjeldne gangene han smiler, sier Strand.

Hun understreker også at Jensen var flink på å skape tillit.

– Jeg følte meg trygg under provokasjonen. Erik sa: Vi er mange rundt deg. Du ser ikke oss, men vi er der, forteller hun.

Klarert med politiet



VG får bekreftet fra politihold at det Strand forklarer er riktige opplysninger.

Politiet gjennomførte flere lignende provokasjoner på denne tiden, men samtlige var klarert med øverste hold, får VG opplyst.

En forutsetning for provokasjonene var at tilbudet kom fra kriminelle og at ingen ble forledet til å begå kriminalitet de ellers ikke ville ha gjort.

Oslo politidistrikt har i dag et eget informantregister som informantbehandlere plikter å loggføre enhver kontakt med sine informanter. Et slikt register eksisterte ikke på begynnelsen av 1990-tallet da Strand samarbeidet med Jensen.

Krevende familieliv



Da Monika Strand fikk barn i 1993, så ble det starten på et mer krevende familieliv.

Eirik Jensen sammen med bikkja. Bildet er fra 1992 Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

Hun forteller også at Eirik Jensen av forståelige grunner begynte å bli mer politi overfor henne enn samboer. Det preget samlivet.

– Han var hele tiden redd for at jeg skulle sprekke, noe jeg også gjorde på et tidspunkt, sier hun.

Da forholdet til Eirik Jensen tok slutt, beholdt hun likevel et greit forhold til ham og familien hans.

Hun vet ikke om hun kommer til å dukke opp i rettssaken når den starter.

– Jeg tror det kommer til å bli belastende. Jeg vurderer heller å reise bort. Jeg har sagt til sønnen min, at jeg betaler sydentur dersom det skulle bli aktuelt å være borte den første delen av rettsforhandlingene, sier 55-åringen.

Personlig frykter hun det har gått prestisje i saken.

– Det vil være et enormt nederlag for påtalemyndigheten om de ikke får Eirik Jensen dømt. Jeg er redd dette har påvirket hele etterforskningen, sier hun.

VG har vært i kontakt med Eirik Jensens forsvarer, Arild Holden fra advokatfirmaet Elden, og informert om intervjuet av Jensens tidligere samboer.

- Vi har ikke behov for å kommentere denne saken som er av privat karakter, sier Holden.

Heller ikke Gjermund Cappelens advokat, Benedict de Vibe, vil kommentere saken.