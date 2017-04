Bussjåfør tiltalt for seksuell omgang med gutt (17) under øvelseskjøring

Den mannlige bussjåføren i 60-årene fra Vestfold skal ha utnyttet gutten i halvannet år.

En mann i 60-årene fra Vestfold er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med en gutt fra han var 17 år gammel. Mannen arbeidet som bussjåfør på daværende tidspunkt og påtalemyndigheten mener han har misbrukt sin stilling.

I tiltalen kommer det frem at mannen opparbeidet et avhengighetsforhold og en tillit mellom seg og gutten, ved at han blant annet å øvelseskjøre med ham.

Mannen har arbeidet som bussjåfør i Vestfold gjennom flere år.

Forholdene startet da gutten var 17 år, og over en periode på halvannet år skal mannen ha gitt ham kjøreopplæring i bil og buss, veiledning i yrket som bussjåfør, penger og gaver samt lovnader om bistand til kjøp av bil.

I tiltalen er den seksuelle omgangen beskrevet som at mannen blant annet utførte oralsex på gutten samt at han fikk gutten til å gjøre seksuelle handlinger på seg.

Mannens forsvarer sier til VG at hans klient nekter straffskyld.

– Han stiller seg helt uforstående til tiltalen, og erkjenner ikke at det har foregått noe som helst. Han tar tiltalen tungt, men jeg ønsker ikke å kommentere dette ytterligerem, sier forsvareren.

Guttens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken, men sier til VG at fornærmede er glad for at politiet har tatt tak i saken og at det er tatt ut tiltale.

Saken skal opp i tingretten 25. og 26. april.