Brødrene hadde vært på fest sammen

En 52 år gammel mann ble funnet livløs og blodig utendørs i Hellvik i Egersund i natt. Broren til avdøde er pågrepet av politiet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Søndag ettermiddag sitter den pågrepne 49-åringen i avhør på politihuset i Stavanger. Forsvarer Svein Erling Jensen opplyser til NRK at klienten mener volden skjedde i nødverge og at han ikke erkjenner straffskyld.

Ifølge jourhavende jurist Marita Hagen hadde de to brødrene vært sammen på fest tidligere på kvelden. Politiet skal også kjenne foranledningen til at lillebroren gikk til angrep på 52-åringen og slo ham i hjel.

49-åringen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Politiet ble varslet av en nabo som fant 52-åringen blodig og livløs utenfor et bolighus i Hellvik klokken 23.30 lørdag kveld. Ambulanse og luftambulanse ble sendt til stedet, men livet sto ikke til å redde.

Den siktede lillebroren er registrert som bosatt i huset, men var ikke på stedet da politiet ankom. 49-åringen hadde stukket av og store politiressurser ble satt inn i jakten på ham.

Klokken 11.56 søndag ble han pågrepet i friområdet Vedafjellet i Siravåg av bevæpnet politiaksjon etter at det var gjennomført omfattende søk etter ham i området. Vedafjellet ligger rundt syv kilometer fra åstedet.

– Han ble pågrepet utendørs, bekrefter operasjonsleder Brit Randulff til VG.

POLITIJAKT: Det ble satt inn ekstramannskaper i jakten på 49-åringen som hadde stukket av. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Politiets innsatsleder Erling Aagesen bekrefter til NRK at det var en hendelse innendørs i et hus forut for at mannen ble funnet.

– Vi har en rekke vitner som observerte de to mennene tidligere på kvelden. De skal ha vært på en sosial tilstelning sammen, og den nærmere etterforskningen vil gi oss mer informasjon om foranledningen, sier jourhavende jurist Marita Hagen til VG.

Det skal ikke være noen vitner til selve drapshandlingen.

De involverte brødrene er norske. Den drepte 52-åringen jobbet i oljenæringen og hadde barn, får VG opplyst.

Avdøde ble sendt til Stavanger universitetssjukehus hvor han vil bli obdusert mandag. Obduksjonen vil blant annet avklare hvorvidt det er brukt noe slagvåpen i forbindelse med voldsepisoden.

Vet du noe om denne saken? Kontakt VGs journalist her, ring 992 18 318 eller søk opp nummeret i appen Signal for å sende krypterte tips.