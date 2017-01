Breiviks besøksvenn: – Alle trenger noen å snakke med

SKIEN (VG) Tormod Klovning (48) følte han fikk stor frihet da han skulle være Anders Behring Breiviks besøksvenn.

Besøksvennen utvekslet blikk med Breivik før han tok plass i vitneboksen. Han startet med å forklare hvordan han fikk jobben som besøkskontakt.

– Det var ikke en jobb jeg søkte, akkurat. Det kom som en overraskelse. Jeg ble innkalt til et møte med ledelsen i fengselet, om hva det kunne innebære, fortalte Klovning.

Klovning fortalte i retten at han er utdannet teolog, og ordinert prest i Den Norske Kirke. Han har tidligere vært feltprest i marinen, og jobbet som prest i Stavanger. Han fortalte også at han jbber som pianolærer og at han sitter i styret ved Grenland familiekontor.

– Det siste året har jeg også blitt med i mentorordningen for avradikalisering i kriminalomsorgen, sier han.

Bakgrunn: Dette er ankesaken om Breiviks soningsforhold.

Utfordrende på mange plan



Han forklarte seg om hvorfor han valgte å takke ja til oppdraget om å snakke med Breivik jevnlig.

– I dag fikk jeg en SMS av noen som sa «Alle trenger jo noen å snakke med». Så enkelt kan det sies. Behring Breivik trenger noen å snakke med. Cato prest på Ila, en mann jeg har stor respekt for, har sagt: «Glem ikke fødselsdagen alle har fått, glem ikke menneskeverdet». Det synes jeg er fint sagt, begynte Klovning.

Han innrømmet at det også er en interessant oppgave, som er utfordrende på mange plan.

– Jobben min er å prøve å gjøre dagen litt bedre for kongerikets kanskje mest foraktede person. Når jeg sier dette hører jeg at det høres svulstig ut. Jeg har også en egeninteresse i dette, og det er at dette er faglig utfordrende på en rekke felt.

Møtes hver uke



Siden februar 2014, har familiefaren fra Skien møtt Breivik til samtaler på mellom én og halvannen time. Først hver fjortende dag, så hver uke fra april 2016 og frem til i dag.

Bortsett fra ansatte i Kriminalomsorgen og Breiviks egne advokater, er Klovning den som har hatt mest kontakt med massedrapsmannen de siste årene.

– Det er ikke siktemålet at du får mange spørsmål om hva Breivik har sagt til deg, men vi er litt opptatt av at du fortsatt skal være besøksvenn, og at det kan være en grunn til å være varsom, sa lagdommer Øystein Hermansen før Klovning startet.

– Det setter jeg pris på. Takk, svarte Klovning.

Breivik liker ham

Breivik selv har ikke lagt skjul på at han liker å snakke med Klovning, og påpekte under den forrige rettssaken i april at han hadde høy sikkerhetsklarering fra Forsvaret.

– Han er ekstremt oppegående og jeg setter pris på ham som person, men på den annen side begrenser relasjonen vår seg. Han er betalt for å snakke med meg, og det er ikke sånn at jeg kommer til å bli bedt hjem til ham i juleselskap. Jeg vet at han rapporterer det vi snakker om videre, sa Breivik om Klovning i retten i går.

Besøksvennen er stevnet som vitne av Regjeringsadvokaten, og det er første gang han forklarer seg om forholdet til Breivik.

– Det er ikke noe problem at han kommer hit og vitner, så lenge han forklarer seg sant, og det tror jeg han gjør. Det er sikkert en del negativt han kan si om meg. Med tanke på at jeg ikke har noen fortrolige, hender det sikkert at jeg sier ting til profesjonelle som jeg ikke burde sagt, sa Breivik i retten torsdag.