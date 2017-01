Breivik ville sende brev til de etterlatte etter 22. juli

SKIEN (VG) Anders Behring Breiviks brev til Støttegruppen ble stanset av bistandsadvokaten.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted leste opp noen små deler av brevet, som ble sendt i mai 2016.

– Selv i dette brevet, hvor han kommer med en slags forsøk på en unnskyldning til den enkelte rammede, kommer han med en ideologisk forklaring av hvorfor han måtte gjøre som han måtte, sier Sejersted.

Han fortsetter sitt innledningsforedrag onsdag morgen, før forsvarer Øystein Storrvik overtar etter lunsj.

BAKGRUNN: Derfor anket både staten og Breivik på dommen

– Valgte å bruke deres kjære



Regjeringsadvokaten mener at Breiviks ideologi og verdenssyn stort sett er det samme, selv om han har «konvertert» til nasjonalsosialisme. I brevet til de etterlatte forklarer han at han ikke angrer på terrorhandlingene.

– Han skriver hvorfor han måtte gjøre som han gjorde, og trekker frem konflikten mellom nasjonalister og marxistiske sosialister. Han skriver at han 22. juli valgte å bruke deres kjære som et verktøy for en altruistisk gjerning, og at han så på Utøya som et marxistisk mål, sier Sejersted.

Breivik skriver også at nasjonalistiske terrorister er bundet av å måtte angripe politiske mål, i motsetning til jihadister.

Psykiater om Breivik: – Han kommer med vås og gjør seg til

Brukte kontaktannonse

Regjeringsadvokaten gikk også inn på hvordan Breivik bruker ulike metoder for å komme unna den omfattende brevkontrollen.

– Breivik har lest avgjørelser fra domstolen i Strasbourg, og sett at kontaktannonser er tillatt. Da har han i stedet bygget opp en ideologisk tekst i form av en kontaktannonse, sier regjeringsadvokaten.

I kontaktannonsen skriver Breivik at det viktigste i livet hans er å tjene nasjonalsosialismen på best mulig måte. Han ønsker å publisere sine tre bøker, og det kreves at vedkommende som skal gifte seg med ham har både vilje og evne til å gjennomføre dette.