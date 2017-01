Breivik presses av regjeringsadvokaten

SKIEN (VG) Anders Behring Breivik presses på kontakten han har med andre i fengselet.

Da han startet sin forklaring, sa Breivik at han var blitt radikalisert i fengsel fordi han sitter isolert, uten noen som kan korrigere ham.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejerstedt startet sin utspørring med å presse ham kraftig på kontakten med blant annet fengselsbetjentene i Skien.

– Er det ikke riktig at betjeningen her i Skien ganske ofte utfordrer deg både på ditt politiske syn og hendelsene på Utøya? spurte han.



– Jo, det er riktig. Men de er ikke fortrolige. Alt jeg sier loggføres. Dersom de hadde vært enige i deler av resonnementet mitt, ville de ikke kunne sagt det. Da ville de mistet jobben. Det er ikke en personlig relasjon, svarer Breivik.

– Får ikke si navnet sitt



Regjeringsadvokaten vil vite om ikke Breivik kjenner flere av de ansatte godt etter tre år i Skien fengsel.

– De blir rullert inn i firemånedersperioder, og så er det noe gjennomtrekk. Jeg har en viss relasjon med en del av dem, men dette er ansatte som jobber for staten, og som har fått klare beskjeder om at det ikke skal være noe relasjonsbygging mellom oss. De har ikke lov til å svare hvis jeg spør hvordan de hadde det i helgen, de får ikke si navnet sitt engang, svarer Breivik.

– Utfordrer de deg på ditt ideologiske syn og det du har gjort?, spør Sejersted:

– Jeg blir utfordret og konfrontert. Det er en enorm belastning. At det kommer ti personer hver dag og kaller deg en morder er en belastning, sier Breivik.

– Gjør de det? spør regjeringsadvokaten.

– De prøver å bearbeide meg hele tiden, men på grunn av omstendighetene tenker jeg at jeg for min egen selvoppholdelsesdrift må jeg sette meg i en modus, sier Breivik.

Vil skåne gamle venner



– Har du noen gang sendt en søknad om besøk fra dine gamle venner? Du beskriver relasjon til noen av dem i manifestet.

– Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har hørt at de ønsker å skånes fra bekjentskap med meg. Jeg vet ikke om jeg skal si kilden, men jeg har hørt rykter om det. Jeg har stor respekt for det, at de ønsker å beskyttes.



Sejersted spør om Breivik har skrevet brev til sine tidligere venner og bekjente:



– Hvis de ønsket kontakt ville de sendt meg et brev, men jeg har hørt at de ikke ønsker det. Mange av dem har familier og sikkerhetsklarering i staten. Det ville være totalt ødeleggende for dem, svarer Breivik.

Nakensjekk og isolasjon



Ankesaken som nå går i Skien handler om at Breivik mener seg utsatt for «nedverdigende og umenneskelig behandling» under soningen. Dette gjelder blant annet at han i perioder har blitt utsatt for nakensjekk daglig og at kroppen hans har blitt gått over med metalldetektor.

Breivik mener også at han blir fratatt muligheten til å skape relasjoner til andre mennesker, fordi brevene hans blir kontrollert, sensurert og i mange tilfeller stanset.

Det er over fem år siden Breivik ble fengslet. I alle disse årene har han sonet på det som kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå». Dette er Norges strengeste soningsnivå.

Det benyttes i ytterst få tilfeller, og bare dersom man regner faren som ekstra stor for at fangen skal rømme, få hjelp til å rømme, ta gisler eller begå alvorlig kriminalitet på nytt.

Staten, som i retten er representert ved Regjeringsadvokaten, mener at sikkerhetstiltakene rundt Breivik er nødvendige, og at menneskerettighetene hans ikke brytes.