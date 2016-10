Bortføringsmistenkt pågrepet i Spania

Spansk politi har pågrepet en mann i 30-årene som er mistenkt i bortføringssaken på Ljan i Oslo for to uker siden.

Mannen ble pågrepet onsdag ettermiddag, opplyser politiadvokat Frank Jensen i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

– Vi håper å få ham til Norge så raskt som mulig. Onsdag mottok vi en standard sirenemelding om pågripelsen og kjenner ikke til omstendighetene rundt. Den pågrepne mannen er i begynnelsen av 30-årene og bor ikke innenfor grensene for Oslo politidistrikt, sier Jensen.

Torsdag ble en mann i 20-årene som har vært fengslet og siktet for bortføringen på Ljan i Oslo for to uker siden, løslatt. Frank Jensen sier mistanken mot mannen er svekket, og at tiden får vise hva som skjer i den videre etterforskningen.

Samtidig vil politiet be om fortsatt varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud av to andre siktede i saken.

I tillegg har ytterligere to menn vært etterlyst. Den ene er altså pågrepet i Spania. Den fornærmede mannen er ennå ikke identifisert eller kommet til rette.

– Det er fortsatt ønskelig med tips fra publikum om hvem den fornærmede kan være, sier Jensen.