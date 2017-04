Bombegruppen tilkalt etter funn av mistenkelig gjenstand i Porsgrunn

Én mann er pågrepet og flere evakuert etter at politiet fant en mistenkelig gjenstand på en bopel i Porsgrunn.

Politiets bombegruppe jobbet tirsdag med å sikre den mistenkelige gjenstanden som ble funnet på en privatadresse i kirkegata natt til tirsdag.

– Vi ønsker ikke kommentere funnet av gjenstanden, men omstendighetene var av en slik art at vi valgte å kontakte bombegruppen i Oslo, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Jørn Gustav Larsen til VG.

Klokken 09.55 opplyser politiet at bombegruppens arbeid på stedet er utført, og gjenstanden er uskadeliggjort.

– Det vil bli sendt en krimtekniker til stedet for å foreta videre undersøkelser, sier Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Én mann i 30-årene ble pågrepet og totalt seks personer evakuert i forbindelse med funnet. Mannen er nå inne til avhør hos politiet.

– Han sier at gjenstanden er helt ufarlig. Utover det kan jeg ikke si mer med hensyn til etterforskningen, sier mannens forsvarer Jon Anders Hasle til VG.

Det var politiet selv som slo alarm om den mistenkelige gjenstanden da de oppsøkte adressen i forbindelse med et annet straffbart forhold ved 04-tiden.

Politiet ønsket ikke gi ytterligere detaljer om hvorfor de befant seg på bopelen i utgangspunktet. Mannens advokat Jon Anders Hasle opplyser til VG at klienten først og fremst er siktet for grovt tyveri, og at det var i den forbindelse politiet oppsøkte ham natt til tirsdag.

– Det ble deretter foretatt en ransakelse, og gjort et funn av interesse for politiet, sier Hasle.

Det ble etablert politisperringer i området mens bombegruppen fortsatte å gjøre sine undersøkelser i og rundt huset. Flere nærliggende bygninger ble sperret av, blant annet en kirke og to mindre bolighus.