Bolighus ramponert av menn med kniv og balltre

Fire menn utstyrt med kniv og balltre slo seg inn i et hus på Skotfoss i Skien og ramponerte det natt til lørdag. De fire beboerne kom fra hendelsen med småskader.

Så godt som alle rutene i huset skal ha blitt knust. I tillegg ble et brannslokkingsapparat utløst inne i huset.

– Det må ha vært en grufull opplevelse for dem som bor der, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Han betegner huset som fullstendig ramponert og ubeboelig etter hendelsen. Fire menn i alderen 20-50 år er pågrepet i saken og vil bli avhørt.

– Tre av dem nekter å ha noe med dette å gjøre. Den fjerde har opplyst at han mistenker at de fire som er utsatt for vold, står bak kriminell virksomhet i nabolaget, og at han derfor har tatt loven i egne hender, sier Aaltvedt.

Politiet har sikret huset slik at det er tett og gjør undersøkelser i området. De fire fornærmede i saken er menn i 20- og 30-årene.