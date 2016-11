BMW-eier sov i bilen – ble vekket av tyvene

I frykt for å være neste i rekken av BMW-tyverier, valgte en mann i Trondheim like gjerne å sove i bilen.

Og det gjorde han lurt i. Klokken 02.20 i natt kunne han nemlig ringe politiet og fortelle at minst to personer hadde forsøkt å bryte seg inn i bilen hans på Charlottenlund.

– En bileier ringte inn og fortalte at han hadde våknet til lydene av at noen forsøkte å bryte seg inn i bilen han sov i. Det var minst to personer med ryggsekker som løp fra stedet, og vi har ingen god beskrivelse av dem, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

VG har tidligere skrevet at flere titalls biler av merket BMW har blitt brutt opp og tømt for dyrt utstyr den siste tiden. Til sammen mener politiet at BMW-bandene har stjålet verdier for 24 millioner kroner.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

– Innbruddene har plaget oss i det siste, så vi håper å få tatt dem så snart som mulig, sier Volden.

I tillegg til det mislykkede forsøket på Charlottenlund, slo BMW-tyvene i Trondheim til mot en bil på Jakobsli.

– Rattet er borte, og vi har patruljer som undersøker åstedet nå, sier Volden like føre klokken 08.30.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 07.12 fredag morgen.