De to bløffmakerne produserte falske bevis som ble lagt frem for retten. Nå vurderer lagmannsretten om saken skal gjenåpnes.

Det er det økonomiske oppgjøret etter samlivsbruddet til eiendomsmegler Odd Kalsnes (61) og hans tidligere samboer som Gulating lagmannsrett skal se på med friske øyne.

Beslutningen ble tatt 21. desember, ifølge et brev til partene.

– Jeg ble kjempeglad. Dette er ikke bare en seier for meg, men også en seier for rettssikkerheten i Norge. Slik jeg har forstått det, så er det ganske unikt at domstolen behandler en begjæring om gjenåpning i sivile saker, slik som de gjør i denne saken, sier Kalsnes.

I midten av januar starter lagmannsretten arbeidet med saken. Senere blir det muntlige forhandlinger i retten. Sist domstolen behandlet pengekrangelen, ble en rekke falske dokumenter lagt frem som bevis for retten.

VG avslørte jukset og hvem som sto bak: Journalisten, forfatteren og privatetterforskeren Geir Selvik Malthe-Sørenssen (51) og den svenske bruktbilselgeren Thor Nord (52).

LETTET OG GLAD: Odd Kalsnes fikk beskjed om Gulating lagmannsretts beslutning i romjulen. Foto: Kristoffer Kumar , VG

– Disse falske dokumentene dukket opp i begynnelsen av 2015. Jeg anmeldte det, men ble ikke hørt. Samtidig hadde vi ikke hele sammenhengen da, den fikk vi først etter avsløringene i VG, sier Kalsnes.

Skapte tvil om økonomi

Eiendomsmegleren ble opprinnelig dømt til å betale sin tidligere samboer seks millioner kroner.

I dommen viste retten til at det var tvil rundt hans økonomiske situasjon. Det skjedde etter at domstolen var blitt presentert for falske bilkjøp, falske ID-dokumenter fra Hellas og påstander om en stor utenlandsformue.

– Det er uomstridt at de aktuelle dokumentbevisene er falske. De er produsert utelukkende i den hensikt å påvirke lagmannsretten til å avsi dom i Kalsnes disfavør, skrev advokat Anders Pind i gjenåpningsbegjæringen i fjor høst.

Eks-samboeren har, via sin advokat, tidligere hevdet at de falske dokumentene ikke kan ha hatt vært avgjørende for utfallet sist saken ble behandlet.

– Vi mener det at det ikke er grunnlag for at saken skal gjenåpnes, sier advokat Jan-Erik Sverre.

Siktet for bedrageri og dokfalsk

Malthe-Sørenssen er siktet for bruk av falsk dokument i saken med Kalsnes. Nord har status som mistenkt.

Bløffmakerne skylder på hverandre i avhør med politiet, ifølge VGs opplysninger.

I en sak som involverer advokatkjendis Mona Høiness, er Malthe-Sørenssen siktet for bedrageri. Også i denne saken har Nord mistenktstatus.

– Politiet har fremdrift i saken, men det gjenstår fortsatt noen avhør før vi tar stilling til påtalespørsmålet, sier politiadvokat Eivind Kluge i Oslo politidistrikt.

I en serie artikler i februar og mars i fjor avslørte VG hvordan Malthe-Sørenssen og bruktbilselgeren fikset og trikset det til i flere profilerte saker:

• De lurte spiondømte Arne Treholts advokat, Harald Stabell, med den falske etterretningsagenten «Gunnar». Den falske agenten satt angivelig på viktige bevis i Treholt-saken.

• De brukte en falsk kilde til å lure Urdahl-slektningene til å utbetale flere hundre tusen kroner. Slektningene var da i en bitter arvestrid med advokatkjendis Mona Høiness.

• De lurte NRK til å publisere falske opplysninger i en omfattende dokumentar. NRK har gransket alle sakene hvor de har jobbet med Malthe-Sørenssen, noe som har ført til korrigeringer og rettelser.