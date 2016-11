Blindern-vekter tiltalt for trusler og falsk anmeldelse

Natt til 5. august i fjor ringte en vekter til politiet og fortalte at han var blitt beskutt og hadde sett noen plassere noe mistenkelig på Universitetet i Oslo. Nå er han selv tiltalt.

Saken vakte voldsom oppmerksomhet i alle landets medier:

Bombegruppen ble tilkalt, PST og Kripos involverte seg, Justis- og beredskapsdepartementet styrket beredskapen og Universitetet i Oslo (UiO) sendte alle hjem, stengte av området en halv dag og satte krisestab. I tillegg ble det innført flyforbudssone over Blindern.

Bakgrunnen var at en 37 år gammel vekter på området rundt klokken 02.40 hadde varslet politiet om at han var skutt mot av ukjente gjerningsmenn som hadde løpt fra stedet og etterlatt seg en bombeetterligning utenfor et av byggene på UiO.

Hans arbeidsgiver Nokas var i utgangspunktet veldig fornøyd med medarbeideren:

– Han handlet helt korrekt i situasjonen, uttalte kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas i timene etter dramaet.

Saken snudde



Politiet fant en jakke som de «satt i forbindelse med hendelsen og personene» og mente vekteren trolig var skutt mot av et finkalibret våpen. Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt etterforsket saken som et drapsforsøk.

37-åringen ble selv sendt til sykehus og gjentok sin forklaring overfor politiet.

Så snudde saken helt. Dagen etter siktet politiet vekteren for falsk forklaring. De mente det var han selv som hadde avfyrt skudd og utplassert gjenstanden.

Og nå i november er 37-åringen tiltalt for fire forhold: Trusler, fordi han utplasserte bombeetterligningen, falsk anmeldelse, misbruk av nødsignal og besittelse av en startpistol.



– Panikkanfall



Da han la kortene på bordet overfor politiet i fjor forklarte han at han hadde tatt med seg en plombert startpistol på jobb. Da han testet det gikk et av skuddene av på en måte han ikke hadde forventet, noe som medførte skade i ansikt og brennmerke på brystet.

– Han skjønte at det ville bli avdekket at han bar denne pistolen om han meldte fra om dette selv, og han valgte derfor å varsle alarmsentralen. Da fortalte han i stedet at noen hadde overfalt ham og skutt ham. Han sier det var et panikkinnfall, og han er dypt fortvilet, fortalte hans forsvarer Trygve Staff i august i fjor.

– Store ressurser



Staff forteller til VG i dag at vekteren fastholder sin forklaring.

– Han har aldri ment å true eller skremme, men erkjenner alt det faktiske, sier Staff.

– Det er ikke vil om at det ble brukt store ressurser på dette, sier politiadvokat og aktor Kari Kirkhorn fra Oslo politidistrikt.

Hun ønsker ikke å svare på om politiet fester lit til den tiltaltes forklaring om at det hele startet som et uhell.

– Han har erkjent det faktiske, så får vi komme tilbake til hva som blir det endelige resultatet, sier Kirkhorn.