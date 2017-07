Ble vekket av innbruddstyv med kniv og finlandshette

En ung mann i Langesund i Bamble våknet av ukjente lyder i huset, og møtte en bevæpnet og maskert tyv da han ville undersøke hva det var.

– Heldigvis forsvant han fra huset uten å gjøre noe mer. Det er likevel en skrekkelig opplevelse. Å møte noe sånt kunne skremt fanden på flatmark, særlig når du nettopp har våknet, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt til VG.

Politiet fikk melding om den bevæpnede innbruddstyven like etter midnatt. Knappe tre timer senere fikk de en ny melding fra en beboer i et strøk et lite stykke unna, om at en mann gikk rundt i gata med en trillebår.

– Tilfeldigvis var vi en del politifolk i Langesund akkurat da, så det var sjakk matt for hans del. Pågripelsen gikk rolig for seg, sier operasjonsleder Aaltvedt.

Mannen, en 22 år gammel kjenning fra politiet, hadde lastet trillebåren full med blant annet motorsag og kantklipper. Han hadde ikke finlandshetten eller kniven, men klærne hans stemmer overens med beskrivelsen gitt av den unge mannen som ble vekket i sitt eget hjem bare noen timer tidligere, og politiet er sikre på at de har rett mann.

22-åringen ble satt i arresten og skal avhøres onsdag. Tyvegodset han hadde med seg stammer fra innbrudd i minst én garasje, men politiet er ikke sikre på hva han har gjort i mellomtiden, og ber folk i området sjekke garasjer og uteboder for å se om det har vært noen der.