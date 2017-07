Blå-siktet tidligere dømt for å ha skutt ut i Frogner-gate med hagle

24-åringen som er siktet for drapsforsøk etter at seks personer ble skadet på utestedet Blå kjøpte i 2013 en hagle og avfyrte et skarpt skudd ut på gaten på Frogner.

24-åringen ble pågrepet like etter at en rekke skudd ble avfyrt utenfor utestedet Blå i Oslo natt til søndag. To dørvakter, en ansatt ved utestedet og en mannlig gjest ble truffet.

To kvinnelige gjester fikk overfladiske skader av rikosjetter, ifølge politiet.

På en video VG har fått tilgang til, brøler 24-åringen trusler og rasistiske ukvemsord mot vitner til pågripelsen, fordi han filmes.

– Slutt å filme! Alle navnene deres kommer i avhørene, jeg kommer tilbake! roper han på opptaket.

Avkappet hagle

I 2013 ble mannen dømt for ulovlig kjøp og bruk av våpen.

24-åringen, som den gang var 20 år, skal ifølge egen forklaring ha kjøpt en hagle på Lillestrøm like før. I retten forklarte mannen at han skjøt et skudd ut av et åpent vindu, i andre etasje, og at han skjøt oppover, for å ikke treffe noen.

I dommen fra Oslo tingrett fremgår det at vinduet vender ut mot veien og det er en bygård på andre siden av veien. 24-åringen traff ingen, men vitner meldte fra om skuddet til politiet.

«Dette fremstår svært uforsiktig og uaktsomt, og var egnet til å volde fare for forbipasserende og naboer.» skrev retten.

Siktede om skytingen på Blå: – Skjøt ikke for å drepe

Gjemte seg

Da politiet kom til stedet, hadde 24-åringen gjemt seg bak et skap i et mørkt rom fullt av rot i bygårdens kjeller.

Blå-sjefen: – Vi er fryktelig lei oss

Da politiet kom inn i rommet, ble det forklart i retten at 24-åringen kastet gjenstander på dem, blant annet en jernstang og en støvsuger. Politibetjentene som vitnet i retten omtalte situasjonen som farlig og sa at mannen også var aggressiv da han ble ført inn i arresten. Da kom han med ulike trusler og sa at han skulle drepe en av politibetjentene.

24-åringen, som erkjente straffskyld, ble den gang også dømt for denne volden mot politiet, drapstrusselen, skytingen. Han ble også dømt for å ha knivstukket en blitzer.

Høy risiko for vold

I tiden like før denne dommen, på høsten 2013, ble 24-åringen varetektsfengslet i Oslo tingrett ettersom retten mente det var påkrevd for å hindre mannen i begå mer alvorlig kriminalitet.

Da hadde han over en periode på over fem måneder begått alvorlige straffbare handlinger, blant annet skytingen og volden mot politiet.

Retten la da vekt på en sakkyndiguttalelse om 24-åringen hvor han ble vurdert til å ha svært høy risiko for å utøve vold ved den minste provokasjon. Da var det blitt beslaglagt to kniver og to øker hos mannen, ifølge kjennelsen.

24-åringen er straffedømt flere ganger, skal ha begynt å ruse seg som 13-åring.

«Tiltalte har psykiske problemer. Han er depressiv og aggressiv. I perioder har han brukt anabole steroider og narkotika, og synes å ha et rusproblem», skrev Oslo tingrett i en dommen fra 2013.

– Ikke egnet til å drepe

I ettermiddag ble den etnisk norske mannen avhørt av politiet i litt over to timer om drapsforsøkssiktelsen.

– Han har bekreftet at han ble avvist på stedet og at han i etterkant av det avfyrte noen skudd med vinkling som ikke var egnet til å drepe. Derav har han erkjent straffskyld for grov kroppsskade og ikke drapsforsøk, sier mannens forsvarer Tor Even Gjendem til VG.

Et vitne opplyser til VG at han mener det så ut som at 24-åringen siktet ned mot bakken.

Gjendem oppgir at 24-åringen ble bedt om å forlate området og at det var foranledningen til hendelsen. Ifølge Gjendem hadde 24-åringen drukket alkohol før han avfyrte skuddene.

Gjendem har ingen ytterligere kommentarer til den overnevnte dommen om skudd med hagle.

Advokaten forteller at mannen har samtykket til varetektsfengsling.

– Vi vet at det går bra med samtlige som er skadet. Ingen får varig mén, sier Gjendem.

– Spontan handling

Etter skytingen skal den siktede ha forsøkt å flykte fra stedet i en taxi, men han ble stoppet av væpnet politi og pågrepet.

– Han ble bortvist fra området og det var en krangel i forbindelse med det, sier Gjendem.

– Gikk han og hentet våpenet eller hadde han det hele tiden?

– Han hadde våpenet hele tiden. Det var en spontan handling, sier Gjendem.