Blå-siktet i avhør: Derfor var jeg bevæpnet

Tidligere i år skal 24-åringen som er siktet for drapsforsøk etter skytingen på utestedet Blå ha blitt angrepet med øks og batong.

Den 24 år gamle mannen som er siktet for drapsforsøk etter å ha skutt fire personer på utestedet Blå i Oslo natt til søndag, skal ifølge VGs opplysninger ha vært under sterkt press i tiden før skyteepisoden og valgt å bevæpne seg for å holde eventuelle trusler på avstand.

I vår skal han ifølge ha blitt angrepet med batong/balltre og en mindre øks av en gruppe personer. Han skal ha blitt overrumplet og vært ute av stand til å forsvare seg.

Mannen skal ha ligget på sykehus i flere dager som følge av volden og skal ha fått synlige arr i bakhodet og i pannen, ifølge VGs opplysninger.

Ble henlagt

Volden skal aldri ha blitt anmeldt av siktede selv, men Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, opplyser til VG at politiet opprettet en sak på grov kroppskrenkelse, men at den ble henlagt med ukjent gjerningsperson.

SØKER VITNER: Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, sier at politiet fortsatt ikke har avhørt det de mener er sentrale vitner til skyteepisoden på utestedet Blå. Foto: Frode Hansen , VG

– Han har forklart at han ble overfalt for cirka to måneder siden. Han har gjentatt dette i avhør. Det har vært en utfordrende sak å etterforske ettersom siktede selv ikke har bidratt med informasjon som kunne bidra til å oppklare saken, sier hun.

– Han har også gjentatt at han følte seg truet og det var grunnen til at han var bevæpnet, sier Metlid.

Hun opplyser at politiet fortsatt ikke har avhørt sentrale vitner og hun oppfordrer alle som har sett hendelsen eller som var tett på, og som ikke har snakket med politiet, om å ta kontakt.

– Slutt å filme

Den siktede ble pågrepet like etter at en rekke skudd ble avfyrt utenfor utestedet Blå i Oslo natt til søndag. To dørvakter, en ansatt ved utestedet og en mannlig gjest ble truffet.

To kvinnelige gjester fikk overfladiske skader av rikosjetter, ifølge politiet.

På en video VG har fått tilgang til, brøler 24-åringen trusler og rasistiske ukvemsord mot vitner til pågripelsen, fordi han filmes.

– Slutt å filme! Alle navnene deres kommer i avhørene, jeg kommer tilbake! roper han på opptaket.

Ble avvist

Tor Even Gjendem, 24-åringens forsvarer, opplyser at hans klient har samtykket til varetektsfengsling og erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk.

Han ønsker ikke å kommentere trusselbildet rundt hans klient forut for hendelsen, men sier det er et naturlig tema i avhør.

– Han har bekreftet at han ble avvist på stedet og at han i etterkant av det avfyrte noen skudd med vinkling som ikke var egnet til å drepe. Derav har han erkjent straffskyld for grov kroppsskade og ikke drapsforsøk, sier Gjendem.

Et vitne opplyser til VG at han mener det så ut som at 24-åringen siktet ned mot bakken.

Gjendem oppgir at den siktede ble bedt om å forlate området og at det var foranledningen til hendelsen. Ifølge Gjendem hadde mannen drukket alkohol før han avfyrte skuddene.

– Vi vet at det går bra med samtlige som er skadet. Ingen får varig mén, sier Gjendem.

Skjøt ut av vindu

24-åringen er tidligere straffedømt for grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.

I 2013 ble han dømt for ulovlig kjøp og bruk av våpen. Da skjøt han ifølge dommen med en avkappet hagle ut av et vindu i en bygård på Frogner som vendte ut mot veien. Ingen ble skadd i hendelsen.

«Dette fremstår svært uforsiktig og uaktsomt, og var egnet til å volde fare for forbipasserende og naboer.» skrev retten om hendelsen.



I 2013 ble han også dømt for en knivstikking utenfor Blitz-huset i Oslo. Da ropte han og en kamerat ifølge dommen «sieg heil» og ukvemsord mot blitzerne, før det oppsto et slagsmål.

«Tiltalte har psykiske problemer. Han er depressiv og aggressiv. I perioder har han brukt anabole steroider og narkotika, og synes å ha et rusproblem», skrev Oslo tingrett i dommen fra 2013.

Forut for dommen ble han varetektsfengslet for å hindre ham i å begå flere alvorlige kriminelle handlinger.

Retten la da vekt på en sakkyndiguttalelse om 24-åringen hvor han ble vurdert til å ha svært høy risiko for å utøve vold ved den minste provokasjon. Da var det blitt beslaglagt to kniver og to øker hos mannen, ifølge kjennelsen.