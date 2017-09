Bistandsadvokat etter drapet på Frode Sanni (42): Maxbo betaler hemmelig beløp til familien

Lørdag 3. desember i fjor ble tømrer Frode Sanni (42) brutalt drept på Maxbo på Notodden av en ansatt. Nå er det ifølge bistandsadvokaten inngått avtale om at byggevareforretningen skal betale de etterlatte et ukjent beløp.

En 23 år gammel mann møter tirsdag i Aust-Telemark tingrett i Notodden tiltalt for drapet på Sanni.

Midt på dagen skal 23-åringen ifølge tiltalen ha stukket Sanni gjentatte ganger med kniv i hals- og nakkeregionen og skilt Sannis hode fra kroppen ved å skjære med kniv og hugge med en øks, slik at den lokale tømreren døde.

Mannen erkjenner drap og har sagt at han husker hva som skjedde. Sakkyndige har vurdert 23-åringen til å være strafferettslig tilregnelig.

Aktor, Anne Margrete Katteland, skriver i tiltalen at det tas forbehold om å nedlegge påstand om 18 års forvaring.

Motivet: – Pengekrangel

FUNNET DREPT: Frode Sanni (42) ble funnet drept på et varmerom på Maxbo i Notodden. Her jobber krimteknikere på stedet. Tirsdag starter rettssaken mot en 23 år gammel mann. Foto: Alf Øystein Støtvig / , VG

Avtale med Maxbo

Politiet ønsket tidlig å finne ut av mannens bruk av anabole steroider.

Han er også tiltalt for å ha brukt anabole steroider i tidsrommet mars 2016 og fram til drapsdagen. 2. februar 2016 skal han ifølge tiltalen ha oppbevart 322 tabletter med anabole steroider.

VG får opplyst at mannen skal ha fortalt andre i butikken at han brukte dette for å bli «gæren», noe som ble reagert på.

23-åringen skal ha vært besatt av å se på voldelige henrettelser på internett og ifølge VGs opplysninger skal han i tiden før drapet ha sett på henrettelsesvideoer fra IS.

Bistandsadvokaten til de etterlatte, Christian Lundin, opplyser til VG at Maxbo, ved eierselskapet Løvenskiold, har inngått en avtale med Sannis mor og mannens egen sønn.

– Det er inngått en avtale som går ut på at Løvenskiold betaler en kompensasjon til de etterlatte. Ifølge avtalen skal beløpets størrelse ikke angis, sier han.

– Hvorfor har man inngått en avtale?

– Det er var viktig for de etterlatte å avklare forholdet til Løvenskiold / Maxbo. Saken er en enorm tragedie for de etterlatte og de ønsker å prøve på å komme seg videre. De etterlatte er fornøyd med at Løvenskiold har vist forståelse for dette ved å gi sitt bidrag til at saken mot Løvenskiold / Maxbo nå er løst, sier bistandsadvokaten.

– Hører hjemme i rettssaken

Eirik Grønlie, markedsdirektør i Løvenskiold handel, vil ikke bekrefte at det foreligger noen avtale om å utbetale et beløp til Sannis etterlatte.

AKTIV: – Han var en kjempepositiv kar og en pådriver for motorsportmiljøet på Notodden i tyve år, har en venn av Frode Sanni fortalt VG. Foto: Privat

– Vi forsøker å ivareta alle parter i denne saken. Akkurat hva den saken med de etterlatte innbefatter er ikke noe jeg kommenterer på.

– Hva er beløpets størrelse?

– Hva vi gjør for å ivareta parter i denne saken ønsker jeg ikke å kommentere.

– Erkjenner Løvenskiold noe ansvar eller skyld i saken?

– Alle momenter rundt det hører hjemme i rettssaken. Vi er opptatt av å opptre ryddig og ivareta de etterlatte, de ansatte og lokalsamfunnet.

Før drapet

En stund før drapet, skal tømrer Sanni, som var fast kunde ved Maxbo, ha kommet bort til 23-åringen mens han så på slike videoer, og bedt ham slutte med det.

På selve drapsdagen ble drapsvideoene på nytt tema mellom de to da tømreren var innom, og samtalen utviklet seg til en krangel.

I politiavhør har 23-åringen forklart at han, akutt og i affekt, først tok en kniv fra beltet og stakk ned snekkeren. Deretter halshugget han offeret med en øks inne på et varmerom i butikken.

Telemarksavisa har tidligere skrevet at 22-åringen i tillegg til fysiske forandringer, merket at han ble mer aggressiv og fikk psykiske forandringer som følge av anabole steroider.

Heltemedalje

Sanni ble i 2007 tildelt en heltemedalje etter at han avvæpnet en knivdesperado på Notodden året før. Etter å ha hørt desperate skrik fra nabohuset, klatret han opp på verandaen med en stige og tok seg inn i boligen. Naboen var da i ferd med å gå løs på kona med kniv og slagvåpen.

– Jeg skal ikke fremstille meg selv som en helt. Men jeg er redd kvinnen hadde blitt drept om noen ikke hadde grepet inn, sa han til lokalavisen Varden etter hendelsen.

Ifølge medieomtalen tok han et kraftig tak rundt halsen til gjerningsmannen og klemte til med begge hender, slik at han ble nødt til å roe seg ned. Gjerningsmannen ble senere dømt for legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap.