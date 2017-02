Bilvaskeier siktet for menneskehandel

Eieren av et bilvaskefirma er siktet for å ha truet og tvunget fem menn fra Øst-Europa til å jobbe for seg.

Politiet gikk i midten av januar til aksjon mot et bilvaskefirma i Oslo-området, etter mistanke om at ansatte var blitt utsatt for tvangsarbeid.

Eieren av firmaet, en mann i 50-årene, er nå siktet etter menneskehandel-paragrafen, som også omfatter tvangsarbeid.

Politiet mener bilvaskeieren har tvunget fem menn fra Øst-Europa til å jobbe i bilvaskehallen. De skal ha blitt truet til å jobbe lange dager med lite lønn utbetalt.

– Det foreligger en siktelse på tvangsarbeid. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, da den er under etterforskning, sier leder for menneskehandelgruppen i Oslopolitiet, Thor Martin Elton.

VG kjenner til at det var en av de fornærmede som selv varslet politiet i høst.

Etter kort tid ble de etter hentet fra bilvaskehallen og fraktet til en hjelpeorganisasjon som bistår mulige ofre for menneskehandel.

Mennene bor i dag på hemmelig adresse i Oslo.

Bilvaskfirmaet er i dag i full drift.

Gunhild Vehusheia, som er bistandsadvokat for flere av de fornærmede, sier til VG at hennes klienter er preget av det de har vært igjennom.

– De har vært redde. Politiet har utarbeidet en siktelse på tvangsarbeid, og det er da klart at elementer som trusler, tvang og vold er en del av saken. Utover det kan jeg ikke gi noen nærmere beskrivelse av hva de har forklart til politiet, sier Vehusheia.

Mannens forsvarer Carina Wold sier til VG at hun på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere saken.

Det er heller ikke kjent om mannen erkjenner straffskyld.

