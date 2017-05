Bhatti varetektsfengsles i fire uker

Islamisten Arfan Bhatti ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett, siktet for brudd på våpenlovgivingen.

Oslo tingrett besluttet, i tråd med påtalemyndighetens begjæring, å varetektsfengsle Bhatti i fire uker med brev- og besøksforbud.

Politiadvokat Anne Cathrine Aga sier at saken mot 39 år gamle Bhatti, der også flere personer er involvert, startet på lørdag.

– På lørdag ble det gjort et våpenfunn her i Oslo. Vi har etterforsket saken. En person er allerede varetekstfengslet. Funn i saken gjør at vi mistenker Arfan Bhatti for å ha noe med dette å gjøre, sier politiadvokaten.

Hun opplyser at Bhattis navn dukket opp nokså raskt etter at det først ble gjort to andre pågripelser i saken. En av disse er altså, i likhet med Bhatti, varetektsfengslet, mens en tredje er løslatt.

Bhatti er siktet etter straffelovens paragraf 190 som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.

– Siktelsen går på anskaffelse av våpen, sier Aga, som mener Bhatti må fengsles av hensyn til fare for bevisforspillelse.

Hun vil ikke kommentere hvor mange våpen det dreier seg om, hvor i Oslo de ble funnet eller om politiet har en teori om hva de skulle brukes til.

– Vi har en etterforskning som akkurat er påbegynt, og nå må vi få ro til å gjennomføre den, sier politiadvokaten.

Deler av fengslingsmøtet gikk for lukkede dører.

Mener pågripelsen er politisk

39-åringen ble pågrepet av politiet 16. mai.

– Han (Bhatti) anser dette som en politisk pågripelse, i tråd med tidligere pågripelser som har skjedd kort tid før 17. mai eller andre store tilstelninger i Oslo, sier hans forsvarer Bernt Heiberg.

Politiadvokat Aga svarer følgende på påstanden:

– Det får virkelig stå for hans regning. Vi har i retten i dag vært godt og grundig gjennom hva som er grunnlaget for fengslingen. Det er en helt ordinær straffesak, sier hun.

Bhatti har på sin side forklart at han ikke har noe med den aktuelle hendelsen å gjøre i det hele tatt, sier Heiberg.

APELL: Arfan Bhatti holdt apell under demonstrasjonen mot norske soldater i Afghanistan utenfor Stortinget i 2012. Foto: Frode Hansen , VG

Kjent islamist



Arfan Bhatti har vært i politiets søkelys helt siden han var ung tenåring.

De siste årene har han vært sentral for politiets argusøyne på grunn av sitt engasjement som islamist.

I 2008 ble Bhatti funnet skyldig i å ha medvirket til å skyte mot synagogen, men ble frifunnet for brudd på paragraf 147 i straffeloven om terrorhandlinger.

Bhatti ble også funnet skyldig blant annet i medvirkning til et drapsforsøk på Kolsås i Bærum i 2006.

I ankesaken i Borgarting lagmannsrett i 2009 ble han også frifunnet for drapsforsøket på Kolsås.

I 2009 ble Bhatti og en 31 år gammel venn pågrepet i forkant av USAs president Barack Obama besøk i Oslo, fordi PST fryktet Bhatti var ute etter å skade amerikanske interesser. Han ble løslatt idet Obama hadde forlatt landet, og terrormistankene resulterte ikke i noen tiltale.

Bhatti forsvant 7. januar 2013. Høsten samme år opplyste PST at han satt i fengsel i 14. januar 2015 ble Bhatti pågrepet av politiet på Gardermoen etter at han kom med et fly fra Pakistan.