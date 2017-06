Beviskrig i retten om drapet på Nils Olav Bakken (49) var planlagt eller ei

GJØVIK (VG) En bensinkanne, barnesikring, hansker og strips. Dette er bevis aktor mener peker på at drapet på Nils Olav Bakken var planlagt. De tre tiltalte benekter dette.

Drapstiltalte Odd Raymond Olsen (36) hevder at Nils Olav Bakken (49) innrømmet 2. september i fjor at han hadde begått en alvorlig handling mot en person i de tre tiltaltes nære krets.

Bakgrunn: Slik avslørte politiet de tre tiltalte

Han forklarte i retten at han ønsket at Bakken skulle innrømme dette overfor den 44 år gamle syvbarnsmoren, Olsens ekskjæreste, og hennes 20 år gamle sønn.

«Øye for øye», sa 36-åringen i Gjøvik tingrett i dag.

DREPT: Nils Olav Bakkens etterlatte halvbror møtte i dag i retten med bistandsadvokat Sigurd Klomsæt. Foto: Privat

Den alvorlige handlingen skal ha vært opptakten til at de plukket Bakken opp i bilen og dro på kjøreturen opp til Veståsen, som skulle bli Bakkens siste.

Ifølge tiltalen skal Olsen ha knivstukket Bakken og tent på ham. Ifølge Olsens forklaring var Bakken fortsatt i live da han ble påtent. Ifølge tiltalen deltok også syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn. De nekter straffskyld.

Planlegging

Aktor mener flere momenter i saken peker mot at drapet var planlagt, noe Olsen hevder det ikke var:

** MOTIV FOR OPPSØKING: De tiltalte har forklart at de trodde Bakken hadde begått en alvorlig handling mot en i deres nære krets. Olsen forklarte i retten at han hadde visst om den alvorlige i handlingen i flere måneder før drapet.

** BENSINKANNE: Kvelden de tiltalte kjørte for å hente Bakken på kvelden 2. september, fylte Olsen opp en grønn bensinkanne. Denne har Olsen forklart at han brukte til å dynke Bakken med før han tente på ham. Da skal Bakken fortsatt ha vært i live etter å ha blitt knivstukket. Olsen forklarte i retten at han hadde med bensinkannen for å forsvare seg og hvis det ble «bustint» (bråk journ.anm.). I avhør forklarte han også at den var med for å skjule spor.

Saken fortsetter etter videoen.

Shell på Dokka: Her fyller han på

** BARNESIKRING: Etter at Olsen hadde fylt bensin, ser man på overvåkningsvideoen fra Shell-stasjonen at den 20 år gamle mannen fikler med det som skal være barnesikringen på BMW-en. Aktor Klundseter spurte hva 20-åringen gjorde. Olsen svarte at han likeså godt kunne ha skrudd av barnesikringen av, som på.

Da videoen så ble spilt igjen, påpekte aktor at døren noen sekunder tidligere ble åpnet fra innsiden. Olsen mente da at 20-åringen måtte ha gått til døren for å skru på barnesikringen.

NEKTER STRAFFSKYLD: Den 44 år gamle syvbarnsmoren nekter straffskyld for drap. Her sitter hun med sin forsvarer Arnor Ilstad på besøksrommet til Bredtveit fengsel. Foto: Frode Hansen , VG

** Å KJØRE TIL SKOGS: Aktor Klundseter lurte på hvorfor de tre kjørte Bakken til skogs når han allerede skulle ha innrømmet overfor Olsen at han hadde begått en alvorlig handling mot noen i de tre tiltaltes nære krets. Dette hadde ikke Olsen noen god forklaring på og sa «at det bare ble sånn».

Aktor spurte om det var fordi de ikke ville forstyrre naboer, noe Olsen svarte bekreftende på.

Var det noen grunn til det skulle bli høylytt og skrik?

– Nei, det bare ble sånn, svarte Olsen.

** HANSKER: Aktor Klundseter spurte hvorfor de hadde med seg hansker opp til Veståsen. Olsen forklarte at de alltid lå i bilen og hanskene først ble brukt for at det ikke skulle legges igjen spor på stedet og fordi Olsen var redd for at Bakken muligens hadde sykdommer. I retten spesifiserte Olsen at hanskene skal ha ligget i lommen på seteryggen i bilen.

– Vi hadde planlagt at alle skulle ha på seg hansker, bekreftet han.

Saken fortsetter etter videoen.

** STRIPS: Olsen hadde også liggende strips i bilen. Aktor spurte hvorfor disse var med i bilen, og Olsen svarte at de alltid lå i verktøykassen. Ifølge drapstiltalen skal Bakken ha blitt forsøkt stripset på Veståsen.

På spørsmål om når stripsene ble hentet fra bilen, svarte Olsen at han allerede hadde noen på seg da situasjonen eskalerte. Han forklarte også hva som var tanken bak å stripse Bakken.

– Vi ville unngå at han skulle slå oss eller skadet oss på noen måte. Vi skulle bare prate med ham. Det var ingenting som var planlagt hverken i den ene eller andre retningen, forklarte han.

Skjerpende omstendigheter

Dommeren var svært opptatt av å få vite nøyaktig hvor Bakken ble knivstukket. Hun ba Olsen snakke saktere flere ganger, stoppe opp og forklare seg på nytt. Til slutt ba aktor Klundseter ham om å reise seg å vise på egen kropp hvor han knivstakk Bakken. Dette gjorde så Olsen og gestikulerte knivstikk mot seg selv.

Statsadvokat Klundseter mener drapet er planlagt og begått under særdeles skjerpende omstendigheter, særlig fordi Bakken var ved bevissthet da han ble satt fyr på.

Syvbarnsmoren sier at planen aldri var å drepe noen og hun nekter straffskyld. Hennes 20 år gamle sønn nekter også straffskyld for drap, men innrømmer å ha utøvd vold mot Bakken.