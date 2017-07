Ber om fire ukers varetektsfengsling for drapssiktet i Skien

Mannen som er siktet for drapet på 37 år gamle Andre Vollen i Skien forrige lørdag blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Politiet mener det er gjentagelsesfare og fare for bevisforspillelse, og vil be om full isolasjon de to første ukene, opplyser de i en pressemelding.

Siktede som er i 20-årene har fremdeles ikke ønsket å forklare seg til politiet.

Mannen fra Skien ble pågrepet mandag kveld, og er også siktet for voldshendelsen i Odins gate fredag. En mann i 50-årene ble da funnet med alvorlige hodeskader på gulvet i en leilighet.

Lørdag ble Andre Vollen funnet død i en annen leilighet i det samme boligkomplekset. Det var to personer som kom til leiligheten som meldte fra til politiet.

I samråd med pårørende gikk politiet ut med navnet på avdøde på mandag.

Hjelp fra publikum

Tirsdag denne uken ba politiet om publikums hjelp i forbindelse med drapsetterforskningen. De ba da beboere på Falkum og nordre bydel om å sjekke sine eiendommer og søppeldunker for et rosa pledd.

De etterlyste også en damesykkel med kurv foran i en dus farge.

VARETEKTSFENGSLES: En mann i 20-årene er siktet for drapet i Skien lørdag og en alvorlig voldshendelse fredag. Han blir fremstilt for varetekt torsdag. Foto: Roger Neumann , VG

I en pressemelding torsdag skriver politiet de ved hjelp av tips fra publikum har gjort viktige funn. De vil av hensyn til etterforskningen ikke si noe mer om hva dette dreier seg om.

Kjente hverandre

Ifølge politiet kjente siktede og avdøde til hverandre fra tidligere.

– Den siktede er godt kjent for politiet fra tidligere, og han har vært dømt i flere straffesaker, opplyser politiadvokat Tine Henriksen til VG.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hva slags straffesaker det er snakk om. Mannen er ikke bosatt i Odins gate, hvor Andre Vollen ble funnet drept.

De siste månedene har det ifølge politiet vært flere hendelser i bygget, som huser flere kommunale leiligheter. Flere naboer har fortalt VG om mye bråk i området. Ordfører i Skien, Hedda Foss Five vedgår at miljøet i de kommunale boligene på adressen har vært belastet.

– Dette er et miljø som utvikler seg veldig fort og det har vært basert på besøkende og andre som ikke har hatt bolig i Odins gate, sa Five da VG møtte henne på kontoret hennes i Skien søndag.