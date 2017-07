Belal har vært utvist siden 2008 – nå er han siktet for drap

Norge blir ikke kvitt ham. Han er varig utvist siden 2008, men begår stadig nye forbrytelser i Norge. Nå mener politiet han var med på å slå i hjel en mann på Bjerke i Oslo.

I mars i år møtte Belal Belal (29) i Oslo tingrett, tiltalt å ha slått en mann med glassflaske slik at vedkommende fikk kraniebrudd, en forsøksvis knivstikking, oppbevaring av 216 gram hasj og bæring av en pistol.

Retten mente angrepet med glassflasken fremsto som et klart overfall og beskriver volden som grov.

Han ble dømt for tre av forholdene, og fikk ett år i fengsel. Fra dette ble det trukket 236 dager i varetekt, og etter VGs opplysninger ble han løslatt for et par uker siden.

Belals kriminelle løpebane er lang, og den algeriske mannen har vært varig utvist fra Norge siden 2008. I 2015 omtalte VG ham som «Mannen Norge ikke blir kvitt».

Nå er han siktet for drap.

Drapssiktet

Tirsdag ettermiddag, i en stille gate på Bjerke i Oslo, ble en mann funnet blodig og med synlige hevelser i ansiktet. Han hadde kritiske hodeskader etter et overfall, og døde på sykehus torsdag kveld.

Politiet sikret seg overvåkningsbilder fra stedet, og pågrep to menn onsdag kveld.

Dette var Belal Belal og en mann i 40-årene. De var først siktet for drapsforsøk, men politiet endret dette til drap fredag morgen.

Ingen av de to erkjenner straffskyld.

Naboer etter hendelsen: – Håper det ikke var tilfeldig

Kan ikke utvises

I løpet av sine snart tolv år i Norge er Belal dømt for vold mot 12 personer. Han har ranet ytterligere to, og truet en rekke politifolk, fengselsansatte og sivile.

Han kom til Norge i november 2005, og ble etter to uker pågrepet da han forsøkte å selge hasj til sivilt politi. To uker etter det ranet han en drosjesjåfør i Oslo sentrum.

Politiet får ikke sendt Belal ut av Norge, fordi han nekter å samarbeide og fortelle hvem han er og hvor han kommer fra, heter det i en rekke rettsavgjørelser.

Belal hevder han ikke vet hva han heter til etternavn, og at han kommer fra Algerie. Politiet mener å vite hans rette navn, og at han er marokkansk statsborger, står det i en kjennelse fra Oslo tingrett.

Samtykker ikke til fengsling



– Vi er kjent med statusen hans, men har foreløpig ikke sett ytterligere på det. Vet derfor ikke om det er noen endring, sier politiadvokat Hilde Strand til VG om den nå drapssiktede mannen.

Belals forsvarer Unni Fries ønsker ikke kommentere hans status i Norge.

– Hvordan stiller han seg til saken?



– Alle dokumentene er klausulerte. Det eneste jeg kan si er at han ikke erkjenner straffskyld. Han samtykker ikke til fengsling, men vil ikke møte i fengslingsmøtet i dag.

Trandum-opprøret

Ifølge VGs opplysninger var Belal sentral i de voldsomme opptøyene på Trandum i 2015. Her hadde han sittet i over et år på det tidspunktet.

Han er dømt for å ha slått en ansatt her slik at han fikk ribbeinsbrudd. Han er i tillegg dømt for å ha drapstruet en avdelingsleder på Trandum.

Offer lå som ei «filledukke»

29-åringen er dømt fire ganger, for en rekke lang rekke forhold.

• Tidlig 2007 slo han ned en full mann på Grorud. Offeret ble liggende som en «filledukke», ifølge dommen. Volden bar klart preg av overfall, og Belals forsøk på å villede politiet da han ble tatt tyder på at han «nærmest ikke eier skrupler», heter det.

• I september 2007 ble han dømt for et 20-talls forhold, hvorav flere er alvorlige. «Han har til dels fulgt etter ofrene, eller gått rett mot dem, og plutselig og uprovosert angrepet dem med stor kraft», heter det i dommen.

• I desember 2012 ble han i Borgarting lagmannsrett dømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, ett ran, to legemsfornærmelser, ett forsøk på tyveri og oppbevaring av narkotika.

Belal er blitt undersøkt av to rettspsykiatere som fastslo at han er tilregnelig.

Les mer om dommene mot Belal her.