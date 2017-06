Barneskolelærer pågrepet i Dark Room-sak

En mannlig barneskolelærer er varetektsfengslet siktet for befatning med fremstilling som seksualiserer barn.

VG får opplyst at saken er alvorlig, og at det potensielt er flere involverte. Politiet i det aktuelle distriktet startet nylig etterforskningen mot mannen, og gikk kort tid etter til pågripelse.

Ifølge VGs opplysninger er mannen lærer på barnetrinnet i en kommune på Østlandet. Rektoren på den aktuelle skolen vil ikke kommentere saken. Rådmannen i kommunen opplyser at mannen er suspendert fra sin stilling på barneskolen.

– Han er i varetekt og utgjør da eventuelt ikke noen fare for elever, sier rådmannen til VG.

Dark Room

Saken mot læreren har sitt utspring i Dark Room-saken fra Bergen, opplyser politiadvokaten i det aktuelle distriktet hvor nå saken etterforskes.

Vest politidistrikt opplyste på en pressekonferanse 31. mai at til sammen 47 saker som har sitt utspring i Dark Room-etterforskningen er sendt ut av politidistriktet.

Samtlige av landets tolv politidistrikter etterforsker nå en eller flere saken som er tilknyttet eller har sprunget ut av Dark Room-etterforskningen i Bergen, skriver NTB.

– Relativt omfattende

Tingretten har besluttet å undergi mannen brev- og besøksforbud, og fengslingen er begrunnet med bevisforspillelsesfare.

– Noe av det vi etterforsker er om det er andre medskyldige. Til nå er det ikke gjort flere pågripelser, men det etterforskes opp mot det, sier politiadvokaten, som påpeker at dokumentene i saken er klausulerte og at hun ikke kan si mer om siktelsen eller selve beslaget nå.

– Men det er et relativt omfattende beslag.

Nekter skyld

Mannens forsvarer sier at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han erkjenner seg ikke skyldig og han håper på at saken skal bli henlagt og at han blir frifunnet. Da vil det ikke utgjøre noe problem når det gjelder jobben hans som lærer, sier forsvareren

Hun peker på at det er gjort et større beslag, men at det ikke er sikkert at materialet i beslaget er straffbart.

