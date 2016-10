Barnehageansatt siktet for overgrep mot et barn i Alta: Skal ha fortalt moren sin om en episode på toalettet

Først skal det lille barnet ha fortalt moren sin om et seksuelt overgrep på et toalett i en barnehage i Alta – så slo foreldrene alarm.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Sist tirsdag ble en ansatt i den aktuelle barnehagen – en mann i 40-årene – pågrepet og siktet for å ha forgrepet seg seskuelt mot barnet.

– Saken har meget høy prioritet, og vi ser svært alvorlig på den, sier politiinspektør Svein-Tore Nilsen i Finnmark politidistrikt til VG.

Politiet ble varslet av foreldrene til barnet etter at den fornærmede ungen hadde åpnet seg for moren sin og i detalj beskrevet en episode på et toalett i barnehagen, får VG opplyst.

Den siktede mannen nekter straffskyld.

– Hvis dette er riktig, så er det ille. Hvis det ikke er riktig, så er det også ille. Alta er en liten kommune, og folk vil reagere hardt om det stemmer eller ikke. Min klient tar det tungt, sier siktedes forsvarer, advokat Håkon Helsvig, til VG.

Politiet: Foreløpig kun snakk om ett barn



Den siktede mannen i 40-årene var ansatt i barnehagen og ble varetektsfengslet i to uker forrige onsdag.

Politiet har hatt møter med barnehagen og er også i tett dialog med kommunen. Siktede er ikke kjent for politiet fra tidligere.

– Det er foreløpig kun snakk om ett barn, men det er for tidlig å si om det er flere som er fornærmet, sier Nilsen.

Politiet har innkalt til pressekonferanse om saken onsdag formiddag.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før den tid, sier Nilsen.