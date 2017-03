Banket konas elsker med et bordben

Mannen i 30-årene fant en naken mann på soverommet. I skapet gjemte kona seg.

Det var da han kom hjem fra en jobbfest i oktober i fjor at mannen i 30-årene oppdaget at det sto en bil parkert på gårdsplassen utenfor hjemmet sitt.

Inne i huset fant han den nakne mannen. Kona kom etter hvert ut fra skapet, kun iført en T-skjorte.

Mannen i 30-årene forsto at de to hadde hatt sex og ble sjokkert, ifølge en fersk dom fra Jæren tingrett.

– Tiltalte forholdt seg likevel rolig, men ga fornærmede klar beskjed om å gå. Fornærmede kledde straks på seg og var raskt ute av døren, står det i dommen.

Slo tre ganger

I den påfølgende krangelen, ga kona uttrykk for at elskeren som var sendt på dør, var en mann hun likte. Da mannen i 30-årene så ut av vinduet, oppdaget han at elskeren fortsatt ikke hadde forlatt stedet.

– Da svartnet det for tiltalte, står det i dommen.

Han gikk ut for å jage bort elskeren. På veien tok han med seg et bordben i plast. Ute på gårdsplassen slo han elskeren hardt i hodet tre ganger med bordbenet.

Elskeren, som i retten fortalte at han hadde blitt på stedet fordi han fryktet hvordan krangelen i huset ville utvikle seg, ble påført tre kutt og blødde kraftig. Han endte opp med å sy 22 sting.

– Berettiget harme

Politiet ble varslet og var raskt på stedet. Mannen i 30-årene erkjente straks straffskyld og ble pågrepet. Nå er han dømt for vold mot konas elsker.

Jæren tingrett dømte mannen i 30-årene til fengsel i 90 dager – en straff som ligger under normalstraffen. Konas utroskap ble ansett som formildende.

– De fleste vil mene at det er en legitim forventning at ens samboer/ektefelle ikke skal være utro. Når det motsatte viser seg å være tilfelle er det naturlig at det gir grunnlag for harme som således anses berettiget, står det i dommen.

I tillegg ble han dømt til å betale over 30.000 kroner i erstatning og saksomkostninger til elskeren.

