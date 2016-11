Banker svindlet for over 40 millioner

Bedrageriligaen i Oslo skal ha opprettet et fiktivt borettslag og svindlet til seg en bygård.

I desember står fem menn i alderen 28–41 år tiltalt for grovt bedrageri i Oslo tingrett. Alle er også tiltalt for å ha vært en del av en organisert kriminell gruppe – den såkalte «mafiaparagrafen».

I den svært omfattende tiltalen er det poster som omhandler flere spektakulære bedragerier. Tre av mennene skal ha opprettet et fiktivt borettslag midt i Oslo sentrum, for så å søke om millionlån i ikke-eksisterende leiligheter.

Til sammen skal de tre ha lurt ti forskjellige banker til å utbetale lån og innvilge kreditter på til sammen 23 millioner kroner. Borettslaget «Roligheten Vest» ble opprettet på en adresse som ikke eksisterer – Sofies gate 82.

– Store deler av utbyttet fra dette bedrageriet er ikke kommet til rette, uttalte politiadvokat Camilla Søby ved Finansseksjonen i Oslo-politiet til VG i fjor høst.

Hevder seg lurt

Styrelederen i det fiktive borettslaget, en 41 år gammel mann, har tidligere innrømmet at han hadde mottatt seks millioner kroner fra salg av leilighetene som ikke eksisterer.

– Jeg føler meg lurt, og kjente ikke til bakgrunnen for det som har skjedd, fortalte 41-åringen i skifteretten i Oslo i 2014, ifølge Dagens Næringsliv.

SKIFTET EIER: Denne bygården på Grünerløkka i Oslo skal ha blitt overført til de tiltalte. Foto: Fredrik Solstad , VG

Sammen med en tidligere eiendomsmegler (34), er 41-åringen også tiltalt for ytterligere bedragerier mot ni banker. Ifølge tiltalen skal de ha forledet bankene til å utbetale lån på over 17 millioner kroner.

De to mennene skal ha brukt forfalskede takster og verdivurderinger for å få utbetalt millionlånene.

– Lurte til seg bygård

En annen spektakulær post i tiltalen gjelder alle de fem mennene. Ved å lure Statens kartverk tinglyse et forfalsket skjøte ble de registrert som eiere av en bygård på Grünerløkka i Oslo, ifølge tiltalen.

Bygården Rathkes gate 6 C ble overført fra eieren til et borettslag for 30 millioner kroner. Etter at Kartverket var lurt, skal mennene ha begynt å søke om banklån i leilighetene de overhodet ikke eide.

Til sammen ble det søkt om lån for 45 millioner kroner. Men før millionlånene ble utbetalt, oppdaget bankens egne sikkerhetsfolk bedrageriforsøket.

– Tap av virksomhetsrett for alltid

I tiltalen fra Oslo statsadvokatembeter er det totalt 13 poster med flere underposter. Den inneholder flere mindre bedrageriposter hvor mennene skal ha lurt til seg lån og kreditter ved blant annet å fremlegge falske selvangivelser og falske lønnsslipper.

De straffbare forholdene i tiltalen skal ha skjedd fra oktober 2010 og helt frem i april i år. To av de tiltalte sitter i varetekt, mens en tredje tiltalt soner en fengselsstraff for en tidligere dom.

– Det tas forbehold om å nedlegge påstand om tap av retten til å drive næringsvirksomhet, herunder å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap og retten til å sitte i noe selskapsstyre for alltid for alle de tiltalte, skriver statsadvokat Asbjørg Lykkjen i tiltalebeslutningen.

Rettssaken mot de fem mennene starter i Oslo tingrett 5. desember, og skal etter planen vare frem til 17. februar.