Båldrapet: Politiet vil fengsle mor og sønn

DOKKA/OSLO (VG) Politiet mener mistanken mot de tre siktede ikke er svekket: Torsdag fremstilles alle for varetektsfengsling.

Kvinnen, som er i 40-årene, ble tirsdag ettermiddag pågrepet sammen med sønnen i 20-årene og en mann i 30-årene av sivilt politi utendørs i Nordre Land i Oppland.

– Hun sier hun er helt ukjent med forholdet hun er siktet for og ønsker seg løslatt. Pågripelsen er veldig vanskelig for henne. Hun har mindreårige barn og det er svært alvorlig at de når har mistet personen som har den daglige omsorgen, sier kvinnens forsvarer Arnor Ilstad til VG.

Pågripelsen skjedde etter at etterforskerne fra Kripos og Innlandet politidistrikt mener de har fått et etterlengtet gjennombrudd i den utfordrende drapssaken.

– Vi kan foreløpig ikke gå ut med en klar indikasjon på hvilken rollefordeling vi mener det har vært mellom de tre siktede. Det er noe etterforskningen vil avdekke, sier politiadvokat Johan Petter Berland til VG.

Ikke kjent med konflikt



Forsvareren til moren holder selv til på Dokka og kjente også avdøde Nils Olav Bakken.

– Jeg er ikke kjent med opplysninger om at det var noen konflikt mellom min klient og avdøde, sier Ilstad.

I det innledende avhøret i går kveld ble kvinnen spurt detaljert om sine bevegelser den dagen Bakken ble dømt. I avhøret benektet kvinnen at hun har vært i skogsområdet hvor avdøde ble funnet drept og forkullet på restene av et bål.

– Hun nekter for å ha noen med saken å gjøre, sier Ilstad.

SIKRER SPOR: Kriminalteknikere arbeidet på småbruket hvor de tre siktede har bodd i flere timer tirsdag ettermiddag og kveld. Foto: Geir Olsen

Sønnen nekter



Dokka-mannen i 20-årene, og den drapssiktede kvinnes sønn, som er en av de siktede for drapet på Nils Olav Bakken (49), har i avhør avvist enhver befatning med drapet.

Det opplyser hans forsvarer, advokat Ole Herman Frang til VG.

– Han har vært i avhør tirsdag kveld og skal avhøres videre i dag, opplyser Frang.

Mannen fremstilles for fengsling i morgen.

Det er politiets etterforskning med over 150 avhør og resultatet av tekniske undersøkelser som har ført fram til pågripelsen av de tre.

– De siktede skal i avhør med oss i løpet av ettermiddagen og kvelden og vil komme med sin forklaring om forholdet de er siktet for opplyser politiadvokat Kristian Johansen.

I forbindelse med tirsdagens pågripelser viste kriminalteknikerne spesielt interesse for flere biler som sto parkert utenfor et småbruk like ved Dokka.

Onsdag formiddag tauet politiet inn en mørk BMW stasjonsvogn, uten panser og bilskilt.

Hjelp fra Kripos



Politiet vil be om at de tre siktede blir varetektsfengslet, det er ikke avklart ennå når fengslingsmøte skal være.

– Det har vært en omfattende etterforskning så langt for Innlandet politidistrikt og hvor vi gjennom hele etterforskningen har hatt god hjelp fra Kripos. Selv om vi har en pågripelse er det fortsatt mange arbeidsoppgaver som gjenstår i politiets etterforskning avslutter politiadvokat Kristian Johansen.

Mannen i 30-årene, som også er siktet i saken, har ennå ikke fått oppnevnt forsvarer.