Båldrapet i Søndre Land: Bilspor kan gi drapssvar

DOKKA (VG) To dager etter at Nils Olav Bakken (49) ble drept og dumpet i bålrester på en øde skogsvei i Søndre Land, sikret politiet avstøpninger av minst fire bilspor ved funnstedet. Nå kan sporene bli sentrale bevis i drapssaken.

Tirsdag formiddag gikk Innlandet politidistrikt til aksjon og pågrep en småbarnsmor i 40-årene, hennes sønn i 20-årene og en mann i 30-årene.

Politiet mener trioen fra Dokka har båret på en grufull hemmelighet i over 70 dager – og siktet dem for forsettlig drap eller medvirkning til forsettlig drap på sambygdingen Nils Olav Bakken.

DREPT: Nils Olav Bakken (49) fra Dokka. Foto: Privat

Den 49 år gamle mannen ble funnet drept og sterkt forkullet i rester av et bål på en øde skogsvei ved Veståsen i Søndre Land kommune 3. september. I dagene som fulgte saumfarte kriminalteknikere funnstedet og sikret seg blant annet avstøpninger av minst fire tydelige bilspor.

Den gangen uttalte politiet at bilsporene var av interesse, men at det var for tidlig å si om de kunne knyttes direkte til drapet.

I forbindelse med tirsdagens pågripelser viste kriminalteknikerne spesielt interesse for flere biler som sto parkert utenfor et småbruk like ved Dokka.

Nils Olav Bakken ble sist sett av vitner ved 17-tiden lørdag 3. september. Da befant 49-åringen seg i Dokka sentrum og gikk langs Storgata, trolig på vei hjemmefra.

To timer senere ble han funnet drept i bålrestene av et polsk kjærestepar på fotosafari – 15 kilometer unna Dokka.

Bakken hadde ikke bil selv og ble trolig kjørt til funnstedet. Denne kjøreturen tar om lag 25 minutter, og politiet etterforsker nå om noen av de drapssiktedes biler kan knyttes til turen og nettopp funnstedet hvor de har sikret bilspor.

God kvalitet på bilspor



VG kjenner til at de siktede disponerer flere biler som kriminalteknikerne har viet interesse.

Hjulsporene på åstedet skal ha av vært så god kvalitet, og spørsmålet nå er om etterforskerne kan finne biler som de siktede har disponert med det samme hjulmønsteret.

Kriminalteknikerne vil derfor undersøke dekkene på bilene som sto parkert utenfor småbruket, samt saumfare bilen innvendig etter mulige DNA-spor fra 49-åringen, som vil bevise at han har vært i et av kjøretøyene.

Dette vil i så fall være et sterkt bevis i drapssaken, spesielt siden de siktede ikke har hatt noen relasjon til Bakken forut for drapet, ifølge politiet, og dermed heller ingen naturlig grunn til å oppholde seg i noen av deres biler.