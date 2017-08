Audi med falske skilter antas å være fluktbil etter våpeninnbrudd

Politiet i Øst har funnet bilen de mener ble brukt til å flykte fra gårsdagens innbrudd hos våpenbutikken BørseLars.

Den antatte fluktbilen er en mørkegrå Audi A7. Bilen ble funnet på Østre Hurdalsveg ved Nebbenes kafeteria på Eidsvoll Verk, opplyser politiet på Twitter.

INNBRUDD: Et ukjent antall våpen ble natt til mandag stjålet etter at en bil kjørt inn i våpenforretningen BørseLars på Dal i Akershus. Foto: Politiet , NTB scanpix

Politiet vet ikke hvordan fluktruten ser ut og ønsker tips fra publikum om bilen og dens bevegelse den siste tiden.

Lensmann ved Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor, Espen Sandvold forteller at de ennå ikke vet om bilen er stjålet.

– Bilen som er funnet er en Audi A7, påsatt kjennetegn som tilhører en A4, forteller Sandvold til VG.

Minst to gjerningspersoner

Sandvold forteller at de ennå ikke vet hvor mange gjerningspersoner som er innblandet i hendelsen.

– Kun ut ifra at vi har knytter to biler til innbruddet så er det minst to gjerningspersoner, forteller lensmannen.

I går etterlyste politiet en hvit Toyota Hiace som var observert i nærheten av våpenbutikken, men Sandvold sier at den ikke lenger er en del av etterforskningen.

– Toyotaen er sjekket ut av saken, den har ingen ting med innbruddet å gjøre.

– Må være planlagt

Mandag morgen ved 06-tiden fikk politiet melding om et innbrudd hos våpenbutikken BørseLars i Dal, i Akershus. Tyvene tok seg inn ved å rygge en stjålet bil inn butikken.

– Bilen er meldt stjålet i Drøbak 18. juni, ut ifra det må dette være en planlagt handling og ikke en impulshandling, sier Sandvold.

Et ukjent antall våpen av ulike typer ble stjålet under innbruddet.

– Vi vet at det er en betydelig mengde det er snakk om, men ikke hvordan type og kaliber som har blitt stjålet.