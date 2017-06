Asylsøker tiltalt for voldtekt på Gardermoen: – Forgrep seg mot kvinne som ventet på kjæresten

Politiet mener en asylsøker i 20-årene voldtok en kvinne i ankomsthallen på Gardermoen – mens hun ventet på at kjæresten skulle komme hjem.

Nå er den unge asylsøkeren tiltalt for voldtekt, og må møte i Øvre Romerike tingrett i midten av oktober.

– Det har ikke vært noen relasjon mellom partene. Tiltalte har overrumplet fornærmede mens hun har ventet på at kjæresten skulle komme hjem. Det hele har gått veldig fort, nesten så hun ikke skjønte hva som skjedde, sier politiadvokat Sonika Sharma i Oslo politidistrikt til VG.

Sikret bilder av hendelsen



Ifølge politiet har den tiltalte asylsøkeren erkjent straffskyld for voldtekten, som skjedde like ved noen toaletter i ankomsthallen på flyplassen.

– Vi har sikret overvåkningsbilder av hendelsen, og det er også vitner til hendelsen, sier Sharma.

Politiadvokaten opplyser at den unge asylsøkeren ble pågrepet samme dag, og avhørt på politihuset i Lillestrøm.

– Det er urovekkende at det har skjedd på et offentlig sted hvor folk er på reise og andre har vært til stede under hendelsen – ikke minst fordi fornærmede ble overrumplet på denne måten, sier Sharma.

Den unge asylsøkeren var bosatt på en institusjon i Gardermoen-området på gjerningstidspunktet. Tiltaltes forsvarer, advokat Per Ove Marthinsen, har foreløpig ikke anledning til å kommentere saken.