Arvin Taravaty (20) drept på Ellingsrud: Slik minnes familien og Vålerenga ham

Den tidligere NM-vinneren i fotball Arvin Taravaty (20) ble bisatt i Ellingsrudåsen kirke tirsdag formiddag. Onsdag blir det trolig holdt appell på VIF-kamp.

Politiet mener det var en nå etterlyst 23 år gammel mann som stakk ned 20-åringen med et knivlignende redskap torsdag 7. september.

Taravaty ble lagt inn på Ullevål sykehus med livstruende skader. Han døde to dager senere på sykehuset.

Ved åstedet, plassen utenfor Ellingsrud T-banestasjon, lå det tirsdag formiddag store mengder blomster.

Minnestedet ligger bare et steinkast fra kirken som tirsdag formiddag var fullsatt.

Mor: – En engel

For Taravatys familie, ved far Nader Taravaty og mor Farahnaz Ramazani og broren Ario, er sorgen stor.

– Han var en engel, sier moren til VG tirsdag ettermiddag.

Faren Nader forteller at det var en fin begravelse og at det var flott at så mange møtte opp.

BISATT TIRSDAG: Arvin Taravaty ble 20 år gammel. Han ble bisatt i Ellingsrudåsen kirke tirsdag. Bildet brukes med tillatelse fra familien. Foto: Privat

– Han var en snill og rolig gutt, sier faren.

Han forteller at han og moren bestemte seg for at sønnens organer skulle doneres.

– Syv syke personer fikk organer. Vi tenkte det kunne være fint for hans minne, sier Nader, som forteller at familie, venner og tidligere lagkamerater fra Vålerenga, blant annet A-lagspillere var til stede i begravelsen.

– Det bildet som står ved åstedet har jeg tatt. Da han vant NM er et av de beste minnene, sier faren.

Nå skal hans nærmeste venner etter hvert arrangere en fotballturnering i hans minne, noe som man tenker at skal arrangeres hvert år, ifølge faren.

Ario Taravaty forteller at broren alltid hadde et bredt smil om munnen.

– Han var alltid veldig ydmyk og åpen om alt. En fredfull person det var behagelig å være sammen med. Alltid blid, aldri sur, sier Ario.



Han sier at lokalsamfunnet har samlet seg og stått ved hverandres side i denne tunge perioden.

– Dette har påvirket hele Groruddalen, sier Ario.

NORGESMESTERE: I 2012 ble VIFs gutter 16-lag norgesmestere. Her feirer Taravaty (nummer 5 bak fra venstre) sammen med lagkameratene. Bildet brukes med tillatelse fra Vålerenga Fotball. Foto: VIF

Lagkamerat: – En skøyer

Vålerenga-spiller Ivan Näsberg sier at Taravaty var en fantastisk god fotballspiller som kunne nådd langt.

– Han ble tilbudt å spille på elitelaget, men valgte å satse på skole, sier Näsberg, som var i begravelsen tirsdag.

– Hver gang jeg møtte på ham var det alltid et smil på lur. Han var utrolig snill og ville ikke noen vondt, bare det beste for folk. Når han ble komfortabel med de han var rundt, så var han en skøyer.

Mads Hasle (21) var en av Arvins mange gode venner og en av omtrent 300 deltagere i tirsdagens begravelse. De to spilte sammen i Vålerenga fra de var 13 til de var 16 år gamle.

– Arvin var en veldig snill og godhjertet person. Han var stille og ydmyk, men alltid en av de beste i det han drev med.

– Han kunne også mye om musikk, og spillelisten hans på Spotify er det mange av oss som hører på nå.

Også Benjamin Jatta (21) spilte for Vålerengas guttelag sammen med Arvin.

– Vi var begge Arsenal-supportere og delte felles interesser som musikk, fotball og spill. Jeg sitter igjen med minner fra hyggelige kvelder hos ham, der man kunne snakke om alt mellom himmel og jord, spise godteri og spille FIFA.

Blir trolig markering

Arvin beskrives som «en ekte Vålerenga-gutt» som spilte i klubben fra han var liten. Spillerutvikler Igor Aase og nåværende juniortrener Stian Tjærnås i Vålerenga Fotball har begge fulgt Arvins karriere siden han var 11 år gammel.

– Han var en fantastisk gutt med god holdninger og verdier både på og utenfor banen. Han hadde alltid et smil om munnen, han var sjenert, og han var en viktig del av gruppen, sier Aase.

Etter å ha levert en god kamp og bidratt med en målgivende pasning da Vålerenga G16 vant NM i 2012, ble Arvin tilbudt en plass i Vålerengas knallsterke juniorstall. Fordi han heller ville satse på skolen, takket Arvin pent nei.

– Det var masse tidligere spillere fra det gamle G16-laget i begravelsen i dag. Det var en veldig fin begravelse med mange mennesker som var glade i Arvin.

I morgen, når Vålerengas herrelag tar imot Sarpsborg 08 til semifinale i cupen, håper de å få til en markering for Armin.

– Det vil trolig bli holdt en appell der vi minnes Arvin og tar avstand fra vold, forteller Aase.

Politiet: – Konflikt

Politiet har sikret seg overvåkningsvideoer som de mener gir dem et godt bilde av hva som skjedde rundt klokken 22 drapskvelden, skriver NTB.

Den etterlyste er 173 centimeter høy og har rødbrunt hår. Han er norsk statsborger med utenlandsk bakgrunn og karakteriseres som en kjenning av politiet.

Kjetil Moen, fungerende leder for seksjon for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, sier til VG at politiet har «hatt en progresjon» i søket etter den etterlyste 23-åringen som er siktet for drapet.

– Vi fikk en del tips da dette kom ut i media, og nå sjekker vi ut de opplysningene, sier Moen.

Politiet utelukker ikke at 23-åringen har rømt utenlands, men vil heller ikke kategorisere dette som noen hovedteori.

Den siktede og avdøde var bekjente, og politiet tror det var en konflikt mellom dem før voldsepisoden på Ellingsrud.