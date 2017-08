Anmeldte voldsdømt kjæreste for drapsforsøk – politiet ventet 30 timer med å aksjonere

Kvinnen sier hun ble forsøkt druknet, utsatt for grov vold, kidnappet og voldtatt. Politiet ventet over et døgn med å gå til pågripelse, og den navngitte mistenkte forsvant. Over en måned senere er han fremdeles på frifot.

– Den dagen kom han tidlig hjem fra jobb og vi grillet i femtiden. Han var litt rastløs, men han var likevel blid og glad.

«Lisa», som av frykt for egen sikkerhet velger å være anonym, forteller om en solrik sommerdag på Østlandet i midten av juli. Etter å ha grillet, forteller hun at kjæresten foreslo å dra på båttur. Hun styrte båten utover fjorden til en kafé hvor hun tilfeldigvis traff noen venninner fra ungdommen.

TIPS OSS: NAVNGITT OG MISTENKT VG ønsker sette søkelys på voldssaker hvor gjerningsmann er blitt utpekt og navngitt, men ikke tatt eller dømt.



Har du vært utsatt i en slik sak eller kjenner til en slik sak, hvor politiet for eksempel ikke har gått til pågripelse eller har henlagt saken, ta gjerne kontakt med oss på e-post.



Magnus.Newth@vg.no

Adne.Husby.Sandnes@vg.no

– Vi var kjempeglade for å se hverandre.

Men kjæresten skal ikke ha likt seg ved familiebordet til ungdomsvenninnen. Han ville kjøpe noen suvenirer og dra, forteller Lisa.

Kjæresteparet kjøpte to luer og la så fra kai. Etter fem minutter på sjøen skal kjæresten ha slått av motoren og begynt å skrike til Lisa.

– Så klinte han til meg med en knyttneve. Jeg ble helt paff, men det kom en til, og en til, og en til.

Lisa forteller at hun fikk oppleve sitt livs mareritt i sommer.

– Hodet under vann



I båten på vei hjemover skal volden ha fortsatt. Hun forteller at hun på et tidspunkt hoppet ut av båten, prøvde å legge på svøm mot land, men at han kom etter henne.

– Han fikk tak i meg og fikk dratt meg opp i båten igjen, sier hun.

Etter det skal kjæresten skal ha satt seg oppå henne og holdt hodet hennes under vann til alt ble svart.

– Jeg kjemper for å komme meg opp av vannet. Kjemper for å holde pusten. Så blir jeg borte, sier Lisa som forteller at hun falt ut og inn av bevisstløshet.

Hun følte at kroppen ga opp. Hver gang hun besvimte, kom nye slag, forteller «Lisa». Som følge av volden skal kvinnen ha vært lam fra halsen og ned i flere dager.

Da de nådde land, dro han henne inn i bilen og Lisa forteller at han deretter kjørte som «en villmann» uten mål og mening. Hun er fortsatt ikke sikker på hva som utløste det voldsomme raseriet.

STORE SMERTER: Lisa forteller at hun fikk store og smertefulle blåmerker på kroppen som følge av bolden. Foto: Privat

Endret seg igjen

Trygt hjemme skal kjæresten, som tidligere er dømt for vold mot politiet, ha endret personlighet totalt igjen. Nå behandlet han henne varsomt, pleide henne og dusjet henne.

Hun forteller at hun og mannen var i leiligheten i dagevis. Han gikk ikke på jobb og hun lå urørlig, helt lammet. På et tidspunkt hevder hun at han også voldtok henne.

– Hørte skrik

I løpet av disse nettene våknet en av naboene til Lisa av høye lyder fra huset.

– Jeg hadde sovnet, men jeg hørte så en god del hyl og skrik og jeg lurte på hva det var for noe. Jeg var alene hjemme og hadde ikke noen å vekke for og spør om de hørte det samme. Jeg tenkte så at det bare vare noen som hadde sett en skrekkfilm, men i ettertid vet jeg at det selvfølgelig ikke var det. Nå er jeg flau og irritert over at jeg ikke reagerte, forteller naboen til VG.

Unnslapp

Etter hvert som dagene gikk, klarte hun i større grad å bevege på seg. En morgen forteller hun at hun klarte å lure kjæresten til å tro at hun hadde en avtale i Oslo. Hun satte seg i bilen og kjørte, sikker på at det hele var en test og at han kom til å følge etter henne, men det gjorde han ikke, forteller Lisa.

Hun tror hun unnslapp fordi kjæresten var usikker på hvor mye av volden på båtturen hun egentlig husket. Dette var noe de aldri snakket om, mens de oppholdt seg i huset.

Fem dager etter at volden startet kommer Lisa, med brukket nese og full av blåmerker, til et krisesenter en onsdag morgen. Her anmelder hun mannen for grov vold og drapsforsøk.

LEVER I FRYKT: «Lisa» er redd for hva som kan skje hvis mannen som er etterlyst av politiet finner henne, sier hun. Foto: Helge Mikalsen , VG

Tipset politiet

Mens hun er på krisesenteret venter mannen på henne på et kjent sted. Dette forteller hun politiet. I et nytt avhør dagen etter, gjør hun det samme. Like etter andre avhør ringer hun også med nye opplysninger.

Likevel forsøker ikke politiet å pågripe mannen før klokken 18.00 dagen etter.

– Dersom min klient blir oppsøkt eller kontaktet av mannen og utsatt for krenkelser, kan følgene av det være katastrofalt og utgjøre en forsømmelse fra politiets side, sier kvinnens advokat, John Christian Elden.

TRAUMATISK: Som følge av de angivelige drukningsforsøkene har Lisa fått traumer. Hun er redd mannen vil oppsøke henne. Her ser man skader hun skal ha blitt påført på armen. Foto: Privat

Elden mener politiets håndtering i saken har vært svært mangelfull.

Han viser til en avgjørelse fra Høyesterett fra 2013. Her kom domstolen til at staten ikke hadde oppfylt sin plikt til å sikre en fornærmet kvinne mot forfølgelse fra en gjerningsmann som hadde opptrådt truende mot kvinnen.

– De har ikke lært av kritikken fra 2013. Denne saken fremstår som en blåkopi. De setter kvinnen i samme fryktsituasjon.

Han har klaget inn politiet til statsadvokaten, og sier det er uvanlig å gjøre det i en så tidlig fase av en sak.

– Det sier litt om alvoret, påpeker Elden.

– Ut fra forklaringen hennes og hennes skader hadde det vært svært naturlig om politiet gikk til en pågripelse først, og så ta det derfra. Det at de ikke pågriper gjerningsmannen og lar kvinne leve i frykten er ikke holdbart i 2017, fortsetter advokaten.

Etterlyst

Etterforskningslederen ved politistasjon som etterforsker voldssaken, sier til VG at den er prioritert og alvorlig. Han ønsker ikke å kommentere på spørsmålet om hvorfor mannen ikke er pågrepet ennå.

Han ber om forståelse for at dette er en sak under etterforskning, der siktede ikke er pågrepet.

Vold i nære relasjoner En samfunnsøkonomisk analyse fra desember 2012, anslår at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig.

I 2012 registrerte politiet 2557 anmeldelser for vold i familieforhold.

I 2014 registrerte politiet 2 554 kvinner og 1 355 menn som utsatt ​for vold i nære relasjoner.

I 2014 ble 358 personer siktet for vold i nære relasjoner; 291 menn og 67 kvinner. 8 av 10 siktede var menn. Kilder: Justisdepartementet og Bufdir

– Vedkommende er per nå siktet for grov kroppsskade. Det er klart at her kan det bli en utvidelse med andre straffbare forhold. Det gjenstår fremdeles mye etterforskning, og vi må ta hensyn til dette. Mannen er etterlyst, sier politioverbetjenten.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med siktede. Politiet er ikke kjent med om mannen har engasjert noen advokat.

Ventet med pågripelse

Den aktuelle politistasjonen sier at de tok kontakt med Lisa onsdag 19. juli på krisesenteret og at de satt i gang etterforskning. Politiet mottok anmeldelsen ved 12-tiden onsdag.

– Vedkommende blir forsøkt pågrepet dagen etter. Det er etter at vi har tatt imot de nødvendige opplysninger, og det blir utferdiget en pågripelsesbeslutning, sier politioverbetjenten.

Han opplyser at tidspunktet for pågripelsesforsøket var ved 18-tiden torsdag. Den fornærmede kvinnen og hennes advokat mener mannen burde vært pågrepet umiddelbart.

– Detaljene her er en del av etterforskningen, men det ble foretatt en vurdering, rent taktisk, sier politioverbetjenten, som sier at de har fulgt opp tips fra fornærmede om hvor han befinner seg, samt gjort egne undersøkelser.

Bevæpnet aksjon

Da politiet oppsøkte lokasjonen hvor mannen skulle oppholde seg dagen etter de fikk inn anmeldelsen, var de bevæpnet. Vedkommende er tidligere domfelt for vold mot politiet.

Etterforskningslederen på den aktuelle stasjonen er kjent med at Lisas advokater har klaget til statsadvokaten om for dårlig oppfølgning.

– Vår primære oppgave er at det er en god fremdrift, og en god kvalitet i etterforskningen her, så får høyere påtalemyndigheter gi de direktiver de oppfatter som nødvendige, sier han.