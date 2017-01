Angriper Eirik Jensens økonomi-forklaring

OSLO TINGRETT (VG) Statsadvokat mener Eirik Jensens vitnemål ligner forklaringen til andre narkotikadømte.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim fikk i fjor dømt de nærmeste hjelperne i Cappelen-ligaen til fengselsstraffer på 16, 15 og 13 års fengsel. Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Under den pågående rettssaken mot Eirik Jensen og medtiltalte Gjermund Cappelen, har det kommet frem at Spesialenheten for politisaker mener den tidligere polititoppen har mottatt minst én million kroner i kontanter i løpet av en tiårsperiode.

Jensen har forklart at han har levd et enkelt liv og dermed spart opp penger over lang tid. Ifølge han kommer kontantene fra dykkerjobber, salg av røkt ål i ungdommen, arv fra foreldrene, salg av hundevalper og frimerker, samt videresalg av biler og motorsykler som han har fikset opp.

Flere likhetstrekk

Alfheim reagerer på forklaringen fra den pensjonerte politioverbetjenten.

– I saken vår, hvor du står tiltalt sammen med Gjermund Cappelen, så er det også en salgs- og oppbevaringsdel som starter i Borgarting lagmannsrett i morgen. Er du kjent med hva de har anført som inntektskilder som kan forklare kontantforbruket, spurte Alfheim i retten mandag.

– Nei, svarte Jensen.

– Hvis jeg sier at det er båtsalg, hundevalper, bilsalg, reparasjon av biler, udokumenterte arveutbetalinger, sparsommelig liv, husleieinntekter fra familie, kremmervirksomhet, arv i kontanter, betaling for frimerkesamling ... sånne ting.

– Det er nesten som du skisserer opp mitt, sa Jensen.

– Ja, jeg er enig, svarte Alfheim, men Eirik Jensen ønsket ikke å kommentere at forklaringen er sammenfallende på flere punkter.

AKTOR: Statsadvokat Lars Erik Alfheim er ansvarlig for hasj-tiltalen mot Gjermund Cappelen, men fikk også muligheten til å stille Eirik Jensens noen spørsmål mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix





Spesialenheten om Jensens overforbruk: Brukt på hus og hytte

Statsadvokat Lars Erik Alfheim er ansatt i Oslo statsadvokatembete, som har ansvar for å føre tilsyn med Oslo politidistrikt fra påtalemyndighetens side. I rettssaken så har han ansvar for hasjinnførslene i tiltalen mot Gjermund Cappelen.

Siden Eirik Jensen er tiltalt for straffbare forhold knyttet til hans tjeneste som polititjenestemann er det Spesialenheten for politisaker som fører den delen for retten.

Hissig tone

Når Alfheim spurte ut Eirik Jensen i retten var det fordi han har status som vitne i saken mot Cappelen. Spørsmålene var imidlertid direkte og det gikk ikke lang tid før Jensen var tydelig irritert.

– Er jeg vitne eller tiltalt nå, spurte Jensen.



– Jeg blir litt mistenksom, la han til.



– Du må du gjerne bli, svarte Lars Erik Alfheim.

Statsadvokaten stilte blant annet spørsmål om Oslo-politiets aksjon mot B-gjengen i 2007, som hovedsakelig rammet Rasool-familien. Denne ble ledet av Eirik Jensen og fikk navnet «Operasjon Nemesis» – som kan oversettes med guddommelig gjengjeldelse eller hevn.

– Hvordan var ditt forhold til familien, lurte Alfheim

– Det var anstrengt, svarer Jensen.

Oslo-politiet forsøkte først å ta dem for innførsel av narkotika, men manglet bevis og endte opp med en heleritiltale.

– Husker du om de anførte noen legale kilder for sine inntekter, eller godtok de bare summene slik de var, spurte Alfheim.

– Det er jeg litt usikker på. Jeg er ikke etterforsker, så det er ikke mitt område. Jeg lurer på om Økokrim var inne der. svarte Jensen.

– Du er kjent med hvitvaskingskonseptet, heleri, og hva det innebærer, spurte Lars Erik Alfheim videre.

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, siden det ikke har vært mitt fagfelt. Det var en egen jurist som styrte dette, en kvinnelig sådan, som jeg ikke husker navnet på nå, sa Jensen.

Tirsdag starter Gjermund Cappelen sin forklaring for Oslo tingrett.