Angrep ektemann med dekorstein

En småbarnsmor fra Romerike må møte i retten tiltalt for å ha forsøkt å ta livet av ektemannen sin med en pyntestein.

Kvinnen må møte i Øvre Romerike tingrett i april og svare for den alvorlige tiltalen på drapsforsøk.

Drapsforsøket skjedde sommeren 2015 i parets hjem, da kvinnen grep til pyntegjenstanden, som i tiltalen er beskrevet som en steinkule.

Det skal være snakk om en dekorstein i marmor, ifølge Romerikes Blad.

Forfølgelsesvanvidd



Paret hadde nylig kommet hjem fra en lang og krevende utelandsreise.

Episoden vær nær dødelig for ektemannen.

Da politiet innledningsvis uttalte seg til pressen om saken, ble prognosen for ektemannen som ble lagt inn på sykehus, beskrevet som usikre.

Dette bærer også tiltalen preg av:

«Han ble påført brudd i hodeskallen samt blødninger i kraniehulen og i hjernen, og skadene ville meget raskt ha medført døden om ikke NN (ektemannen) hadde kommet under adekvat medisinsk behandling», heter det i tiltalebeslutningen.

Separert etter hendelsen



Kvinnens forsvarer, Ole Kristian Ringnes, sier til VG at kvinnen har erkjent de faktiske forhold, men at hun ikke hadde skyldevne under gjerningsøyeblikket og det dermed ikke er snakk om straffskyld.

– Hun er blitt observert av sakkyndige som har konkludert med at hun ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Hun var psykotisk, sier Ringnes til VG.

Påtalemyndigheten vil også be om at kvinnen blir overført til tvunget psykisk helsevern, og ikke fengselsstraff.

– Min klient har vært villig til å ta imot den hjelpen hun har kunnet få etter denne episoden, sier Ringnes.

Ektemannen og kvinnen er i dag separert. De har barn sammen.

Ektemannen er tilbake i arbeid, og fungerer bedre og bedre med noe tilrettelegging.

– Min klient bebreider ikke ekskona. Han forstår at dette skjedde i psykotisk tilstand. Han ønsker henne bare alt godt, sier bistandsadvokat Torkil Jan Røseid.

Rettssaken starter i Øvre Romerike tingrett 26. april, og det er avsatt tre dager til behandlingen.